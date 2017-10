RBK-Kåre: – Vi evnet ikke og Sarpsborg ville ikke

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Sarpsborg 08 1-1) Den kjedelige toppkampen var nærmest ribbet for sjanser og underholdningsverdi. Etter kampen var lagenes trenere uenige i om seriefinalen var god reklame for norsk fotball.

To mål av Sigurd Rosted gjorde at det til slutt endte uavgjort i toppkampen mellom Rosenborg og Sarpsborg 08, og dermed status quo i gullkampen.

– Det ble en tam fotballkamp. Vi evnet ikke, og Sarpsborg ville ikke, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen til VG etter kampen.

Tam seriefinale

Forventningene var høye før møtet mellom sesongens til nå to beste norske fotballag. Men «seriefinalen» var en skuffelse fra start til slutt - med to involveringer av Sigurd Rosted som det eneste bemerkelsesverdige.

– Jeg trodde at jeg hadde fått ballen vekk, men det hadde jeg ikke. Så det var deilig å få den utligningen, sier Rosted til VG om selvmålet ti minutter ut i andre omgang.

Ti minutter etter han sendte innbytter Alex Gersbachs innlegg i eget mål, revansjerte Sarpsborg-stopperen sin egen tabbe da han kriget inn Krepin Diattas frekke hælflikk.

Utligningen var i realiteten kampens eneste store sjanse, i det som var en skuffende affære, nærmest blottet for underholdningsverdi og dramatikk.

– Vi hadde en plan, men vi var veldig unøyaktige. Jeg er skuffa over at vi ikke var bedre, men uavgjort er greit, sier Rosted.

Kun én av første omgangs tre avslutninger traff mål. Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen hadde grei kontroll på Vegar Eggen Hedenstads frispark.

LES OGSÅ: Sigurd Rosted gikk fra syndebukk til redningsmann

– Sarpsborg ville ikke

Før kampen lovte Rosenborg-treneren at hjemmelaget skulle gå ut hardt og høyt for å presse bortelaget bakover i banen. Den lovnaden greide ikke trønderne å leve opp til.

– Det ble ikke noen underholdende kamp, og vi hadde forventet at vi skulle skape mer. Vi har bra kontroll på dem i første, og har ballen mye, men kommer ikke til store målsjanser og skaper lite. Vi hadde trodd vi skulle få mer å kjøre med utover kampen, men kreftene tok litt slutt, og da seig vi sammen, sier Ingebrigtsen.

Med uavgjortresultatet leder Rosenborg Eliteserien med ni poeng ned til Sarpsborg 08. Men Ingebrigtsen tar ikke gullet for gitt, av den grunn.

– Nei, det er ikke avgjort. Men det er seks kamper igjen og vi har et vanvittig godt utgangspunkt. Vi må trø mye feil hvis det skal skje noe, og noen må vinne resten av kampene.

– Har dere ikke et ansvar for å underholde? Dere går jo høyt ut om det på forhånd.

– Vi skulle gjerne ha underholdt mer, det handler om Lerkendal-publikummet, men vi hadde ikke mer å kjøre med i dag. Og i tillegg var vli litt på beinet, når vi ender opp med en venstreback og sentral midtbane på kant, sier Ingebrigtsen.

VG LIVE: Rosenborg v Sarpsborg 08 minutt for minutt

Oppgitt Sarpsborg-trener

Sarpsborg-trener Geir Bakke skulle gjerne hatt med seg tre poeng fra Lerkendal

– Vi kommer hit for å prøve å vinne fotballampen, og vi tok med oss ett poeng. Vi skapte ikke nok, og det er vi ikke fornøyd med. Men vi gjorde en god kamp forsvarsmessig, sier han til VG.

Gullkampen har han gitt opp.

– Sølv og NM-gull er det beste vi kan håpe på nå. Rosenborg tar gullet og så er det 3-4 lag som skal slåss om medaljene bak.

Lav underholdningsverdi til tross, Bakke mener kampen viste prov på styrke for norsk fotball.

– Det var to lag som var gode i forsvar i dag - som nuller hverandre. Ingen av lagene tillot motstanderen å få etablert veldig mye spill. Det var to kompakte og fine lag. Det er en styrke for norske lag.

Sarpsborg-treneren svarer oppgitt på VGs spørsmål om kampen var dårlig reklame for norsk fotball.

– Jeg syns ikke vi skal stå her og lage dette til en dårlig greie for norsk fotball. Det gidder ikke jeg å stå her og promotere i hvert fall.