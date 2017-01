RBK-Kåre svarer på kritikken: – Smertegrensen er nådd

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen (51) innrømmer at klubben ikke tåler å selge flere profiler hvis de skal opprettholde de samme ambisjonene.

– Vi har vært klar over denne situasjonen lenge, og vi ser lyst på det. Det er klart smertegrensen er nådd når du selger tre spillere som har spilt så mye som Christian Gytkjær, Jonas Svensson og Hólmar Eyjólfsson. Men vi kommer til å være gode i 2017 og har ambisjoner om å spille i Europa, sier Ingebrigtsen til VG.

Forrige fredag solgte RBK toppscorer Christian Gytkjær til 1860 München for en pris som har blitt hyllet av eksperter. Mandag ble det klart at landslagsbacken Jonas Svensson også forlater Trondheim til fordel for nederlandske AZ Alkmaar. Fra før har de også solgt midtstopperen Hólmar Örn Eyjólfsson til israelske Maccabi Haifa.

Profilflukten fikk Adresseavisens kommentator Kjetil Kroksæter til å reagere. «Hvor lenge skal RBK leve på falske drømmer?», spurte han i en kommentar der han stilte seg kritisk til «spriket mellom ambisjonene om å spille i Mesterligaen og innkjøpspolitikken til Rosenborg».

– Per nå er vi litt svekket

Ingebrigtsens reaksjon på kritikken? «Det stemmer jo bra.»

– Vi har jo solgt, men sånn er det å være Rosenborg og klubb i Norge. Når vi gjør det bra så kommer det større klubber, og da er det som på alle arbeidsplasser: Det er vanskelig å nekte folk å dra. Hvis folk vil si opp, er det vanskelig å tvinge dem til å bli, sier Rosenborg-treneren.

Trønderen mener det er helt naturlig at toppscoreren Gytkjær, landslagsbacken Svensson og islendingen Eyjólfsson har blitt solgt. Han forstår at enkelte supportere kan være bekymret akkurat nå, men etterlyser litt tålmodighet.

– Per nå er vi litt svekket, men nå er det først til midnatt at overgangsvinduet vårt egentlig åpner seg. Vent til vårt vindu har stengt før dere konkluderer, sier Ingebrigtsen.

RBK-Kåre har blitt koblet til landslagssjefsjobben. Slik svarte han da VG møtte ham på Gran Canaria:

Venter til etter midnatt

I natt stenger overgangsvinduet for de største ligaene i Europa. Det er en faktor som endrer landskapet fullstendig for Rosenborg, mener treneren.

– Markedet endrer seg, for da er det mye enklere for oss å ha oversikt over hvem som vil bort fra klubbene sine. Spilleren vil ofte til større ligaer, men hvis de ikke har dratt før klokken 12 i natt når storklubbene kan handle, så er det flere som foretrekker Rosenborg, sier Ingebrigtsen.

– Når kan vi forvente at dere begynner å handle?

– Etter klokken 12 i natt, svarer Ingebrigtsen og ler, men han innrømmer at det er utfordrende å finne spillere som er bedre enn de som er solgt:

– Det er vanskelig, det er det. Det er det ingen tvil om. Men fant vi jo 19 år gamle Alex Gersbach, som alle ser at er og kommer til å bli en fantastisk back. Så det er fullt mulig. Det er ingen vits for oss å styre med det når det internasjonale vinduet er åpent, for da er prisen langt høyere.

Koteng: – Ambisjoner, det har vi

Ivar Koteng, styreleder i RBK, mener kommentator Kroksæter har en annen tilnærming til virkeligheten enn klubben har.

– Det er ikke sånn at det er ønskelig å selge gode spillere. Men så skjer det for vi lever i et fungerende marked. Det ideelle er å kjøpe før vi selger, for å ha spillere her og utvikle dem et halvår før vi selger. At vi selger har ingenting med ambisjoner å gjøre. Men han (Kroksæter) tenker ideal, vi må forholde oss til realiteter, sier Koteng.

– Med friske midler inn, hvordan går spillerjakten?



– Det er klart at vi leter oppover, ikke nedover. Så vi kan ha en spiller klar om tre dager. Det er vanskelig. Vi håper at vi har de erstatningene vi skal ha inn innen seriestart.

– Dere fortsetter å legge lista på Champions League?

– Ja, absolutt. Det at Rosenborg får solgt dyrt er et uttrykk for at vi er en god klubb. Selvfølgelig ville det vært hyggeligere å beholde de vi vil, og i tillegg få inn nye og gode spillere. Men ambisjoner, det har vi, sier styreleder Koteng.