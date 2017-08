RBK-Kåre om det er verdt å ofre tre poeng for Ajax-skalp: – Ja, det er det

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Haugesund 0-1) I Amsterdam var det Rosenborg som kontret Ajax i senk. I Trondheim fikk trønderne smake sin egen medisin av Haugesund.

Seier over Ajax på torsdag. Tap for Haugesund tre dager senere.

Midt imellom to europacupkamper fikk Rosenborg servert en skikkelig «reality-check» av Haugesund. Hjemmelaget virket umotivert og fantasiløst, og kanskje var tankene allerede fire dager frem i tid, for Kåre Ingebrigtsens spillere skapte nesten ikke sjanser på et høstlig Lerkendal.

– Jeg er skuffet over prestasjonen vår, men vi vet at det er en fare for at det kan skje når vi sender ut på så mange nye, sier Kåre Ingebrigtsen til VG.

Åtte endringer

Ingebrigtsen gjorde hele åtte forandringene på laget som slo Ajax i Amsterdam. Blant spillerne som kom inn, var én debutant, og to som spilte sin første RBK-kamp fra start; Anders Trondsen, Jonathan Levi og helten fra Amsterdam, Samuel Adegbenro.

– Det viser at folk trenger tid til å spille seg inn i et nytt system i en ny klubb, og tid fortjener de. De fortjener å komme inn i det på en annen måte enn de ble kastet inn i i dag. Da vil de vise at de er mer enn gode nok.

Det var kun Adegbenro som sporadisk viste hva han er god for.

Scoring ut av det blå

Hjemmelaget kom best i gang, med tilløp til halvsjanser det første kvarteret. Før avspark forklarte Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen de åtte byttene med mange slitne spillere etter triumfen i Amsterdam.

– Det er ikke noe problem å spille søndag-torsdag, men torsdag-søndag er forholdsvis kort. Det er en del som ikke er restituert helt enda, og vi tok ikke sjansen på å ta med oss skader inn mot Ajax-kampen på torsdag.

– Så du ofret tre poeng?

– Tja. Det er i hvert fall min skyld.

Ofret tre poeng

Om fire dager kommer Ajax - fra en 3-1-seier over Groningen - til Trondheim for å ta igjen trøndernes ett måls ledelse fra første kamp. Etter tapet for Haugesund virket stemningen alt annet enn dårlig blant spillere og trenere.

– Er det verdt å ofre tre poeng i Eliteserien for å ta seg videre i Europa?

– Ja, det er det, sier Rosenborg-treneren.

Ute på Lerkendal-matta var det nemlig lite ved Rosenborg som minnet om et lag godt nok til å hamle opp med topp europeisk motstand.

For etter den dårlige åpningen, ble det bare verre.

Fyldig referat - slik var kampen

Etter 26 minutter vant bortelagets Jakub Serafin en duell på midtbanen, tilsynelatende uviktig. Få sekunder senere var samme Serafin siste Haugesund-spiller på ballen, da et innlegg falt ned på 17 meter.

Serafin fyrte av med strak vrist, og ballen gikk via både Lundemo og Tore Reginiussen, før den utmanøvrerte André Hansen i RBK-målet, og trillet over streken.

Haugesunds dobbelskalp

57 minutter tok det før RBK-trener Kåre Ingebrigtsen hadde sett nok av sitt «nye» mannskap. I jakten på poeng ble Jonathan Levi og Alex Gersbach ofret til fordel for Yann-Erik de Lanlay og Fredrik Midtsjø.

Det hjalp lite.

Haugesund kom muligens til Trondheim på et spesielt gunstig tidspunkt. Men trener Eirik Hornelands mannskap fortjener både skryt og honnør for å ta muligheten når den byr seg.

– Jeg tror ikke vi har knekt noen kode, men vi har gjort to gode kamper mot Rosenborg. Vi spiller på samme måte uansett hvem vi møter, sier Haugesund-trener Eirik Horneland til VG, etter den overraskende seieren.

Bortelaget vant ikke bare sjansestatistikken, det var dessuten andre gang denne sesongen at Haugesund slår Rosenborg 1-0.

– Akkurat dét tror jeg er mer tilfeldig, men det er første gangen jeg syns de er bedre enn oss og vinner fortjent, sier Ingebrigtsen.

Heier på Rosenborg

– Har du noen tips til Ajax om hvordan de skal slå Rosenborg på torsdag?

– Til Ajax? Nei, jeg heier på Rosenborg i den kampen, det er viktig for norsk fotball at Rosenborg tar seg til Europa League, så jeg krysser fingrene for Rosenborg, sier Horneland.

Kun André Hansen, Birger Meling og Nicklas Bendtner var igjen fra Rosenborg-laget som startet Ajax-kampen. De spiller helt sikkert også på torsdag. Det spørs om det er så mange andre fra dagens ellever som gjør det.