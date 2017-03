RBK-Kåre mener Odd-troppen snart går ut på dato

TRONDHEIM (VG) Kåre Ingebrigtsen mener det er «nå eller aldri» for gullutfordrer Odd. RBK-treneren hevder telemarkingene er i ferd med å få et aldersproblem.

Søndag smeller det på Lerkendal mellom de to klubbene som de fleste tipper på gull- og sølvplass i årets Eliteserie.

Ingebrigtsen mener det begynner å haste for Dag-Eilev Fagermo om han noen gang skal klare å lede Odd til seriegull.

Ingebrigtsen: – Det begynner å brenne



For Rosenborg-sjefen mener flere av Fagermos nøkkelspillere snart går ut på dato.

– Han har to år på seg nå til å vinne Eliteserien før stallen hans er for gammel. Hvis han ikke gjør det i 2017 eller 2018, så tror jeg det blir vanskelig, sier Ingebrigtsen til VG.

Han sikter blant annet til Olivier Occean (35), Espen Ruud (33), Jone Samuelsen (32), Steffen Hagen (31) og Fredrik Nordkvelle (31).

I Rosenborg, derimot, er Tore Reginiussen eldst med sine 30 år.

Derfor mener Ingebrigsen at Odd, som liker å påpeke at de er best i Norge på å utvikle lokale talenter, kan havne i en skvis de neste årene.

– Det spørs hvor mange år Odd kan utvikle spillerne før de må avvikle dem. Det er en del som begynner å nå en høy alder. Det begynner å brenne, sier trønderen – med et smil.

– Så det er litt nå eller aldri for Odd sin del?

– Ja, det tror jeg. Det kan ta lenger tid å bygge opp en ny stall. En god del av de eldre spillerne er meget, meget viktige. Samtidig er de kommet i en viss alder. Men vi skal gjøre det veldig vanskelig for Dag-Eilev å vinne gull, svarer Ingebrigtsen.

Fagermo: – Burde heller applaudere måten vi jobber på



Dag-Eilev Fagermo er imidlertid ikke spesielt bekymret på egne vegne.

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg er ikke opptatt av å ha et ungt lag. Jeg er opptatt av å ha et lokalt lag. Og der når ingen oss til knærne, sier Fagermo til VG.

– Jeg har vært her i ti år, og holdt Odd i toppen hele tiden. Jeg skjønner også at vi må fornye oss, men det har vi gjort tidligere. Frode Johnsen, Morten Fevang, Torjus Hansén og Tommy Svindal Larsen spiller ikke i Odd lenger. Dessuten har vi flere unge spillere, påpeker Fagermo, og ramser opp keeperne Sondre Rossbach og Viljar Myhra, Thomas Grøgaard, Fredrik Oldrup Jensen, Fredrik Semb Berge og Rafik Zekhnini.

Telemarkingen viser til at Odd bevisst henter inn etablerte og rutinerte spillere.

– Vi henter veldig sjelden unge spillere. De utvikler vi selv. Vålerenga har vel hentet 10-15 unge spillere fra Bergen, Trondheim, Porsgrunn og overalt. Jeg kan ikke kjøpe en Nicklas Bendtner eller en Birger Meling. Kåre Ingebrigtsen burde heller applaudere måten vi jobber på.

– Er det realistisk at dere kan gi Rosenborg en fight om gullet i år?

– Jeg tror i hvert fall ikke Rosenborg blir så suverene som i fjor. Jeg tror de bak kommer til å være nærmere. Vi er avhengig av å slippe skader på nøkkelspillerne, svarer 50-åringen – før han humoristisk legger til:

– Men du kan hilse Kåre Ingebrigtsen å si at da han trente Bodø/Glimt og Viking, klubber på Odds størrelse, så ble det nedrykk og åttendeplasser. Han burde heller unne Odd et gull. Jeg som har Nils Arne Eggen som mitt store forbilde, spiller 4-3-3 og dyrker spillere med lokal forankring, sier Dag-Eilev Fagermo.

PS! Odd vant begge seriekampene mot Rosenborg i fjor, men endte likevel 18 poeng bak trønderne. I år møtes klubbene i første (Lerkendal) og siste (Skagerak) runde.