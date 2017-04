Qaka-magi og straffemål sendte KBK til himmels

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund – Brann 1-0) Kamer Qaka (21) varmet opp kristiansunderne med et forrykende dribleraid. Så sendte Sverre Økland (23) KBK-fansen til himmels.

Tapene mot Molde og Odd ga Kristiansund et tøft møte med Eliteserien. I dag skulle de første poengene hentes hjemme mot Brann. Og på det tredje forsøket skulle det endelig bli poengfangst i Eliteserien for Kristiansund Ballklubb.

Alle tre ble faktisk igjen i den forblåste byen som vartet opp med alt annet enn nydelig påskevær.

– Jeg var ganske trygg på å sette straffen, sa Sverre Økland til Eurosport etterpå.

– Det er nervepirrende på slutten, men vi har en evne gjennom mange år til å bikke jevne kamper i vår favør, fortsatte matchvinneren.

Les også: Nilsen fikk perfekt bursdagsgave: – Vi står imot alt

Qaka-show og straffemål



– Vi er stolte. Det er strålende jobb av guttene. Vi har «killeren» i oss, sa trener Christian Michelsen.

Sverre Økland ble mannen som fikk æren av å score det aller første målet som igjen sikret den første seieren. Det skjedde fra straffemerket 72 minutter ut i kampen, etter at Benjamin Stokke ble felt innenfor Branns 16-meter av Bismar Acosta.

Like før var Kamer Qaka i ferd med å gjøre det helt store. Midtbanedirigenten hadde for det meste oppholdt seg på egen banehalvdel da han bestemte seg for å prøve litt på egenhånd.

Den tidligere barnestjernen, som fyller 22 år tirsdag, tok med seg ballen fra egen halvdel og avanserte forbi den ene Brann-spilleren etter den andre. Qaka klarte å gå helt inn i Branns 16-meter, men fikk ballen litt for langt foran seg da han skulle skyte.

Ballen forsvant utenfor og driblekunstneren ble avblåst for frispark etter å ha tatt med seg Ruben Kristiansen i samme slengen.

Hvis vi skal være litt rause, og det kan vi jo være på en historisk dag for Kristiansund-fotballen, så var det nesten litt Maradona-takter over det dribleraidet til Kamer Qaka.

Les også: Qaka er sikker på at han kommer til å bli best

Brann åpnet best



KBK-spillerne kjempet for livet og dro i land seieren i det som lenge var en tam og kjedelig fotballkamp.

Brann åpnet best, og spesielt Gilli Rolantsson fikk masse plass på høyrekanten. 24-åringen fra Færøyene kom til kampens første sjanse etter 14 minutter, men Sean McDermott reddet skuddforsøket.



Les også: Deila trekker gullpraten etter sjokktap

Etter hvert kjempet Kristiansund seg inn i kampen. Tre minutter før pause var hjemmelaget nær å ta ledelsen. Jonas Rønningen og Aliou Coly kombinerte godt på høyresiden. Sistnevnte la inn foran mål – der Benjamin Stokke headet i tverrliggeren. Jean Alessane Mendy kunne, og burde, ha omsatt returen i noe som minnet om valuta, men – neida.

Daniel Braaten, som viste frem en dyp rynke i pannen da det føltes som om Atlanterhavet fosset innover Kristiansund stadion i åpningsminuttet, ble byttet ut ved pause. Det var det ingenting å si på. For dette var ingen kamp for den tidligere Frankrike-proffen.

Han ble erstattet av Deyver Vega som umiddelbart fikk satt opp Gilli Rolantsson i fin posisjon, men Sean McDermott viste gode egenskaper i KBK-målet.

På tampen kom Branns innbyttere Azar Karadas og Torgeir Børven til hver sin sjanse, men begge forsvant utenfor. Og Kristiansund kunne juble over klubbens første trepoenger i Eliteserien.

Da dommer Svein Oddvar Moen blåste av kampene reiste samtlige 3905 tilskuere, minus de fra Bergen, seg.

En enormt viktig seier for det nyopprykkede laget fra Nordvestlandet.

– Det er ingen enkle kamper i denne ligaen, sa Christian Michelsen før kampen mot Sandefjord.