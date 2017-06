Kristiansund BK og Kamer Qaka (22) har i dag blitt enige om å terminere spillerens kontrakt med virkning fra dags dato.

Det bekrefter klubben i en pressemelding på sine hjemmesider.

22-åringen kom til klubben før forrige sesong, og var en viktig bidragsyter til Kristiansunds opprykk fra OBOS-ligaen. Han ble kåret til årets spiller på Norges nest-øverste nivå i opprykkssesongen.

«Klubben og spilleren har nå imidlertid kommet til den felles forståelse at det er i begge parters interesse ikke å fortsette samarbeidet.», skriver klubben i pressemeldingen.



Vært sykemeldt



På VGs spørsmål om hvem som tok initiativet til å bryte kontrakten, svarer sportslig leder Kenneth A. Leren:

– Det er noe vi var enige om. Det er en felles forståelse for at dette var til det beste for begge parter.

– Hvorfor har det blitt slik?

– Vi vil ikke kommentere det, sier Leren.

Det betyr at Qakas siste kamp i Kristiansund-trøyen ble som innbytter mot Viking 4. juni. Da fikk han 28 minutter på banen i det som endte med 1-2 tap. Den siste tiden har han vært sykemeldt. Hverken Qaka selv eller klubben har ønsket å kommentere hva som ligger bak sykemeldingen.

Kenneth A. Leren sier at han ikke vet hvilken klubb som blir neste stoppested for midtbanespilleren.

– Frem til i dag har ikke vi fått noen henvendelser fra andre klubber. Det er ukjent for meg hvor han går. Men han står fritt til å gå til en ny klubb.

– Dette må vel skje med blandede følelser, ikke minst med tanke på hvor god Kamer Qaka var i fjor?

– Kamer var OBOS-ligaens beste spiller i fjor. Han er en god spiller, men vi landet på at dette var det beste for begge parter. Han etterlater seg et tomrom i troppen, og vi må nå se hva vi skal gjøre i sommerens overgangsvindu, sier Kenneth A. Leren.

I videovinduet under kan du se hva Qaka mener om seg selv i landslagssammenheng.



VG snakket med Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal etter lørdagens 1-1-kamp mellom Kristiansund og Aalesund. Da Rekdal begynte som Vålerenga-trener for andre gang, i 2013, var Qaka i klubben. Det varte ikke lenge.

– Han dro 14 dager etterpå. Uten at jeg skal stå her og braute ut, så har han jo en historie med at det har vært mye problemer rundt ham. Om det er ham eller andre som har skylden, skal jeg ikke gå inn på, men det har vært mye frem og tilbake, sa Rekdal til VG utenfor Kristiansund stadion.

Han kom med følgende råd til den kontroversielle midtbanespilleren:

– Han ville vært best tjent med å konsentrere seg om å spille fotball. Det er mitt råd.

Ifølge lokalavisen Tidens Krav har det vært flere episoder hvor Qaka har vist «en oppførsel som er utenfor det klubben har av skrevne og uskrevne regler.»

Etter poengdelingen mellom Kristiansund og Aalesund lørdag, publiserte Qaka følgende bilde på Instagram med bildeteksten:

«Godnatt. Liker at dine egne som du har kjempet for nå snakker piss. Ta det rolig, dere finner nok en Qaka til.»

KBKs sportslige leder hadde ikke fått med seg 22-åringens Instagram-melding da VG snakket med ham søndag ettermiddag.

– Den har jeg ikke sett, så det er vanskelig for meg å kommentere den på sparket, sier Leren.

Qaka har ingen formell avtale med en bestemt agent. Han har den siste tiden samarbeidet med flere forskjellige aktører. VG har vært i kontakt med disse, men ingen av dem ønsker å uttale seg på spillerens vegne.

Qaka har startet åtte Eliteserie-kamper denne sesongen. Med ham fra start har KBK en seiersprosent på 37,5, mens seiersprosenten er på null i de fem kampene han ikke har startet.

«Kamer ønsker å gi uttrykk for at han har hatt et flott opphold i Kristiansund, og han ønsker klubben lykke til fortsettelsen. KBK ønsker Kamer Qaka lykke til med den videre karrieren.», skriver Eliteserie-klubben i pressemeldingen.