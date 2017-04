Qaka er 100 prosent sikker på at han kommer til å bli best

KRISTIANSUND (VG) Kamer Qaka (21) er skråsikker på at han kommer til å bli årets spiller i Eliteserien. Og landslaget? Han burde allerede vært der.

– Listen ligger ganske høyt, ja. Men det er nå han, da. Men det er rart å si det, det er ikke noe Jantelov – og han kan innfri. Det er det verste. Han gjør ting på trening jeg aldri har sett av en norsk fotballspiller, beskriver Ole Olsen.

Han er Kristiansund-trener Christian Michelsens assistent, og var i sin tid trener for både Ole Gunnar Solskjær og Michelsen i Clausenengen. Solskjær har gitt Olsen svært mye av æren for sin egen suksess som spiller.

– Hva ser du hos Qaka?

– Han har tekniske ferdigheter som du bare ser internasjonalt. Om vi får han i vater, så får vi en toppspiller. Og en som er moden for større oppgaver.

Husker du? Dommerfeil frarøver Qaka mulig rekord-debut

– Store ord

Det er liksom ikke måte på hvor selvsikker Kristiansunds 21-åring fremstår. Han vet at han kommer til å bli den beste. Det er han ikke 99 prosent sikker på, men hundre prosent.

TROR PÅ SEG SELV: Kamer Qaka etter fredagens trening i Kristiansund. Foto: Sindre Øgar

Og landslaget?

– Når de ikke velger meg, så vet jeg ikke hva de holder på med.

I lørdagens naboduell mot Molde, i det som Kristiansunds eliteseriedebut, lover han «noen få smakebiter».

– Er han snart moden for landslaget?

– Hvis han kan spille sammen med fysisk spiller, så tror jeg det kan være en løsning. Vi får vente å se. Det er greit å ha store ord før vi starter, sier Olsen, som advarer Molde ved å si at Qaka vokser mot store lag.

Saken fortsetter under videoen.

– Du har vært trener for både Solskjær og Michelsen. Hva kjennetegner dem?

– De er veldig like i måten å jobbe på. Perfeksjonister. De ville bli gode, og de trente for å bli gode. En treners drøm, begge to. Når du sa noe til dem, så sorterte de det ut, og brukte det som var brukbart.

– Men du var hjernen bak begge to?

– Nei, jeg er ikke hjernen bak dem. Den fremgangen har det skapt selv ved hjelp av egentrening. Vi har vært her og korrigert dem, og fått dem til å oppføre seg som folk. Det synes jeg er viktig. Det har de gjort, og det er grunnen til karriene de har hatt.

Les også: Vil til Vålerenga - føler seg lurt av Glimt

– Hvordan vil kristiansunderen Solskjær bli mottatt her?

– Han er en kjernekar, så han vil få en skikkelig mottagelse, selv om han trener Molde. Vi spiller fotball, så lar vi fogderistrid og sykehusstrid ligge.