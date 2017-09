Publikumsopptur i Eliteserien: – Veldig oppløftende

Tilskuersnittet etter 21 runder i Eliteserien har gått opp sammenlignet med samme periode forrige sesong.

Til og med runde 21 forrige sesong var det i snitt 6667 tilskuere på en gjennomsnittlig Eliteserie-kamp.

Etter like mange kamper denne sesongen har tallet gått opp: 6758 er snittet så langt. Det betyr en oppgang på 1,3 prosent sammenlignet med forrige sesong.

– Folk sier at det nesten ikke er folk på tribunene, men dette viser det motsatte. Det går bedre enn folk tror, sier administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball (NTF).

Lest denne? VIF forvneter 6-7 millioner i året for arenanavnet

FORNØYD: Norsk Toppfotball-direktør Leif Øverland. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

– Veldig bra

Etter fotballfesten den 16. mai i år viste det seg å være skrekktall sammenlignet med tidligere sesonger i Eliteserien. Vålerenga leverte, med 7226 tilskuere, klubbens laveste tilskuertall på en 16. mai-kamp, på øverste nivå, siden 1986.

– Vi har hatt en tøff start på sesongen. Det så ikke ut til at vi skulle havne i pluss sammenlignet med tidligere sesonger, så for oss er disse tallene veldig oppløftende. Det er veldig bra, sier Øverland.

Odd er dårligst av alle: – Helt forferdelige tall

– Noen var redd for at tilskuerne skulle forsvinne fra tribunene nå som det vises mer norsk fotball åpent på TV enn før. Tilbudet av direktesendt fotball på TV, og kulturtilbudet for øvrig, har aldri vært så stort. Men etter det jeg forstår fra Discovery, så er det både veldig mange TV-seere og samtidig mange folk på stadion, som er det viktigste for produktet. Det feirer vi med en liten kake, sier direktøren.

Her er folkets dom på Vålerengas nye stadion:



– Kan ikke feire ennå

Men han venter litt med å ta helt av.

– Vi kan ikke feire ennå, men blir det plusstall ved slutten av 2017, så blir det et lite glass til kaken også, sier Øverland.

Lest denne? Rekdal slakter Vålerenga: – Regelrett fiasko

Rosenborg har det klart høyeste tilskuersnittet i Eliteserien denne sesongen, med 17.751. Sogndal har det laveste snittet med 3333.

2017-tallene er fortsatt et godt stykke unna de historiske tallene fra rekordsesongen 2010, da en gjennomsnittlig Eliteserie-kamp samlet hele 10.500 tilskuere på stadion.

Siden den gang har tilskuertallene hatt en nedadgående kurve, før det har stabilisert seg i underkant av 7000 de siste sesongene.