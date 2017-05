BERGEN (VG) Noe har skjedd i Bergen. Alle har fortsatt en mening om Brann, men færre tar den med til Stadion.

Ser man på publikumstall tilbake til 1993, har forskjellen mellom søndagens Lerkendal-motstandere Rosenborg og Brann aldri vært større, ifølge VG-børsen.

I fjor hadde RBK i snitt 5205 flere tilskuere enn Brann. Så langt i år er forskjellen 7309 tilskuere. Det har ikke alltid vært sånn.

Brann stadion trakk flere folk enn Lerkendal både i 1996, 1997 og 2001. RBK ble seriemester alle disse årene. I 2001 kom Brann midt på tabellen, på 7. plass, men laget hadde profiler som Raymond Kvisvik og Thorstein Helstad.

Så langt i år har Brann et snitt på 10.889 tilskuere. RBK har 18.198. Brann er fortsatt en god publikumstoer i Norge, men noe har skjedd. Hvorfor nærmer klubben seg publikumstall fra 90-tallet, da snittet lå under 10.000?

– Det skjedde noe med gullet i 2007. «Nå har vi gjort det», liksom. Det var ikke engang krise da vi rykket ned. Folk har fått et mer edruelig forhold til Brann, sier Bergensavisen-journalist Tormod Bergersen.

Vil ha en som er annerledes

BA-reporteren påpeker at det ikke er krise og at snittallene ikke er så fryktelig mye dårligere enn tidligere, men han registrer at selv enkelte som har billett ikke gidder å møte opp på Stadion.

Etter litt drodling kommer han fram til følgende konklusjon:

– Det handler om forventingen man har på forhånd, om muligheten til å sitte i TV-stolen, for noen om billettpriser – og til slutt om at det mangler en skikkelig helt. En som er litt annerledes enn alle de andre, sier han.

En stjerne av Nicklas Bendtners kaliber er noe Brann-supporterne bare kan drømme om.

– Det er ikke flust med stjerner på laget, og det er ikke i nærheten av gullforventninger. I fjor snakket man om hvor kjedelig Brann spilte. De første kampene i år har vært bra, men man frelser ikke en by på tre kamper. Man bygger opp noe, men mangler den publikum vil se. Den store stjernen.

Camilla Schutz, som er kommersiell leder i Brann, vedgår at rundt 8700 i åpningskampen mot Strømsgodset er skuffende.

– Vi hadde ett år i Obos-ligaen, og vi ser at blodfansen er med uansett. De som i varierende grad går på kamper, og tar med seg høydepunktene, det er de vi prøver å få tilbake på kampene. Vi har mye vi skal jobbe med. Men når vi er oppe i 12.600 på forrige kamp, så begynner vi å smile litt ekstra, sier Schutz.

Plass til Kvisvik-type?

Paradokset er at Brann ikke appellerer i en tid der klubben har fått kontroll på det meste.

– Brann er mye flinkere nå. Det skjer jo ingenting. Det er omtrent ikke bråk lenger. De har en styreleder som folk ikke vet hvem er. Mange posisjoner ble tidligere fylt av folk som ville bli sett. Det markeringsbehovet finnes ikke lenger, sier Bergersen.

Årene Brann slo RBK på tilskuertall kjennetegnes av store profiler som leverte på banen. I 1996 herjet Tore André Flo for klubben. I 2001 var det Kvisvik og Helstad som skapte begeistring.

– Jeg vet ikke om det er plass til en Kvisvik- eller Charlie Miller-type i dag, og det er et paradoks. Brann-spillerne er alle flotte gutter som stiller opp for kreftssyke barn på Haukeland, men det er ingen profiler, sier Bergersen.

DRØMMEDUO: Raymond Kvisvik og Thorstein Helstad var Brann-helter på begynnelsen av 2000-tallet. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Gjert Moldestad, redaktør i den 12. mann og styremedlem i Bataljonen, spør «hvor er publikum i Bergen?» – og legger til at Brann tok sølv i fjor og kjemper i toppen i år.

– Av og til har jeg lurt på om bergenserne er klar over at det er kamp. Vi lever i litt andre tider. Det er mange tilbud, og alle prøver å kapre folks hverdager, sier han.

Moldestad etterspør mer synlighet og skulle gjerne sett at BA og BT skrev like mye om Brann som før.

– Da var det en happening at Brann skulle spille kamp. Nå føler jeg ikke at det er det, sier han.

– Har Brann blitt kjedelige?

– Brann har blitt veldig seriøs, og man kan kanskje lese seriøs som litt kjedelig. Det var nok gøyere å følge Brann som sportsjournalist før når det var masse tull, og uenigheter mellom supportere og klubben måtte løses med nyhetsartikler. Brann var noe man forbandt med kaos, sier supporteren.

– I dag går det kjempebra. Det er orden på økonomien, og Brann har blitt veldig A4, noe som er utypisk Brann. Det kan hende at seriøsiteten har kostet litt på oppmerksomhet og engasjement. Men hvis det er prisen, så velger jeg heller den modellen de har i dag, sier Moldestad, og legger til:

– Jeg ønsker meg ikke tilbake til den tiden da Brann holdt på å gå konkurs den ene dagen, og skulle signere en stjernespiller den neste.

På spørsmål om Brann har blitt for skoleflinke, svarer Camilla Schutz følgende:

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg føler vi har bøttevis med sjarm, både vi som jobber her, spillerne og supporterne.

– Vi har vært ustabile de siste årene, og vi må sørge for å bli stabile. Gjør vi det, så har vi det beste publikummet, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen.

Moldestad mener Daniel Braaten kan skape noen wow-opplevelser, men at det blir for tynt med profiler.

– Vi hadde Raymond Kvisvik, Charlie Miller, Robbie Winters, Seyi Olofinjana – gode spillere som ga av seg selv. Bare å følge med på de spillerne, og se hvordan de presterte på banen og hva de kunne, det var nesten alene verdt billetten.

– Har Brann-kulturen gått ut på dato?

– Jeg tror salgsavdelingen gjør sitt beste, men det er nok en helt annen hverdag enn da Brann tok seriegull. For å selge billetter i dag må du være ekspert på sosiale medier. Du må nå ut der folk er.

TILSKUERSNITT ÅR FOR ÅR (2000-2017):

2017:

Rosenborg: 18.198

Brann: 10.889

Forskjell: 7309

2016

Rosenborg: 17.585

Brann: 12.380

Forskjell: 5205

2015

Rosenborg: 18.039

Brann: Spilte i 1. divisjon

2014:

Rosenborg: 13.915

Brann: 11.991

Forskjell: 1924

2013:

Rosenborg: 14.805

Brann: 11.305

Forskjell: 3500

2012:

Rosenborg: 13.393

Brann: 12.321

Forskjell: 1072

2011:

Rosenborg: 14.510

Brann: 13.011

Forskjell: 1499

2010:

Rosenborg: 16.905

Brann: 13.744

Forskjell: 3161

2009:

Rosenborg: 17.652

Brann: 15.931

Forskjell: 1721

2008:

Rosenborg: 18.957

Brann: 16.954

Forskjell: 2003

2007:

Rosenborg: 19.903

Brann: 17.224

Forskjell: 2679

2006:

Rosenborg: 19.439

Brann: 16.681

Forskjell: 2758

2005:

Rosenborg: 17.529

Brann: 14.840

Forskjell: 2689

2004:

Rosenborg: 17.383

Brann: 13.750

Forskjell: 3633

2003:

Rosenborg: 15.825

Brann: 12.186

Forskjell: 3639

2002:

Rosenborg: 14.625

Brann: 10998

Forskjell: 3627

2001:

Brann: 12.496

Rosenborg: 12.069

Forskjell: 400

2000:

Rosenborg: 11.944

Brann: 11.389

Forskjell: 555