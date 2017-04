Prøvde å kjøpe RBK-helten Jevtovic allerede i fjor

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Molde 2-1) For ett år siden prøvde Rosenborg å kjøpe «Molde-dødaren» Milan Jevtovic (23) - men tapte budrunden mot tyrkiske Antalyaspor

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen bekrefter overfor VG at de ville hente serberen fra Bodø/Glimt allerede i fjor. Men at de kom til kort i forhandlingene mot tyrkerne. I vinter fikk de imidlertid til en avtale da Jevtovic selv ville vekk etter lang tids benkesliting

Det tok Rosenborg to minutter – så var storkampen mot Molde egentlig avgjort – med to kjappe scoringer.

Det hjalp ikke at Molde fikk hjelp av låret til Nicklas Bendtner og redusering til 2–1. Rosenborg var best i det meste på Lerkendal. Ole Gunnar Solskjærs mannskap fikk fullstendig sjokk. Starten på matchen var forrykende.

– Det var helt klart en meget bra åpning. Vi bestemte oss for å gå ut i hundre. Det er stinn brakke og forventninger om at vi skal slå Molde, sier en av banens giganter, Fredrik Midtsjø, til Eurosport etter kampen.

Analyse: Avstanden er ikke enorm

Han ble forskjellen mellom lagene, etter å ha headet inn 2-0.

– Et mål en spydspiss verdig. han henger som en taklampe på bakstanga, sier lagkamerat Pål André Helland om scoringen til VG.

Lagene kom til toppkampen (20.843 tilskuere) med full poengpott etter to seiersunder. Men allerede 8. april later det til at Trondheims stolthet har til hensikt å stikke ifra resten av feltet i Eliteserien.



I fjor vant RBK seriegullet med 15 poengs margin. 24. september reiste de hjem med tittelen etter 3–1 over MFK på Aker Stadion. Det er bare å forberede seg på at det kan bli like udramatisk i toppen av tabellen også i år.

– Det er den største rivalen vi har i ligaen. Det er alltid kok, det er alltid trøkk når vi møter Molde. Det er så deilig når vi slår dem, sier Midtjsø.



Bestenoring for Ingebrigtsen

Ni poeng fra seriestart er ny bestenotering også for trener Kåre Ingebrigtsen. Han har ledet RBK til to ganger «The Double» (2015 og 2016). Nå er han åpenbart på rekordjakt igjen.

– Jeg syns kampene mot Molde er fantastisk. Det er intensitet, trøkk og dueller. Det er to lag som ofrer alt for å få de tre poengene, mener Ingebrigtsen i intervju med Eurosport, som ikke var fornøyd med eget lag etter Moldes redusering.



– Vi kom ordentlig bra ut, og jeg syns vi hadde kontroll på det helt til de fikk den dødballen og scorer på den. Da blir vi litt reservert. Vi tør egentlig ikke å fortsette, vi gjør det i perioder, men ikke så lenge og så mye som vi burde, sier Ingebrigtsen.

For øvrig er beste RBK-utgave fra seriestart laget til Åge Hareide. De klarte syv matcher med strake trepoengere i 2003.

Jevtovic sentral

Etter syv minutter fikk Milan Jevtovic en lett jobb med å sende RBK i ledelsen. Christoffer Remmer mistet markeringen. Og «leiesoldaten» fra Serbia skrudde ballen forbi MFK-keeper Andreas Linde.

Knappe to minutter senere var Jevtovic på farten igjen. Kantspilleren som er på lån fra tyrkiske Antalyaspor – og hadde suksess i Bodø/Glimt i fjorårets eliteserie – avsluttet med «ferdigscoret». Men Fredrik Midtsjø ble kreditert scoringen da han kriget ballen i mål på streken i duell med Stian Gregersen.

– Før var det på kantene de doblet, nå springer de med en hel gjeng rundt Nicklas. Da blir det plass rundt der, og da er både Milan og Midtsjø fantastisk til å utnytte det, mener Ingebrigtsen.

SE PÅ MILAN: Milan Jevtovic var kveldens store spiller for RBK. Her jubler han for 1–0 på Lerkendal mot Molde. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Samme Gregersen fikk litt hevn etter 21 minutter. Ruben Gabrielsen headet inn i feltet. André Hansen fikk en hånd på ballen. Men MFK-stopperen var tøff og frekk i kaoset – headet i stolpen – og returen traff låret til Bendter og trillet i mål.

Molde har bare én seier på de ti siste forsøkene på Lerkendal. De kunne kanskje klart uavgjort med litt flaks. Men innbytter Bjørn Bergmann Sigurdarson heading traff metallet i kryssstanga i 2. omgang.