Presseforbundet ber Norsk Toppfotball trekke boikott-ønske

Norsk Presseforbund har lite til overs for Norsk Toppfotballs (NTF) oppfordring til Eliteserieklubbene om å boikotte TV 2s FotballXtra.

Det sier generalsekretær Elin Floberghagen til VG.

– Jeg synes ikke noe om det. Man bør unngå den typen oppfordringer. Jeg oppfordrer Norsk Toppfotball til å trekke tilbake den oppfordringen, fordi jeg mener dette er to ulike saker. Man må kunne ha en strid om TV-rettigheter uten å blande inn redaksjonell virksomhet og intervjuer, sier hun.

Norsk Toppfotball sendte onsdag ut en e-post til lagene i Eliteserien der de oppfordres til ikke å stille opp på TV 2-programmet FotballXtra. Flere klubber har stilt seg bak NTF.

– Norsk Presseforbund er prinsipielt imot alle forsøk på å hindre fri nyhetsformidling, sier Floberghagen, som viser til punkt 1.3 i «Vær Varsom»-plakaten.

Der heter det følgende: «Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.»

KRITISK TIL NTF: Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund ber Norsk Toppfotball trekke tilbake oppfordringen om TV 2-boikott. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball har foreløpig ikke reagert på Presseforbundets oppfordring om å trekke boikott-ønsket.

– Det angriper vårt økonomiske fundament for å drive med bredde- og toppfotball i Norge. Sett fra oss som ligaforening er det meget alvorlig, og da ønsker ikke vi å bidra til at det vi mener er et ulovlig program skal bli mer populært, forklarte Øverland etter avgjørelsen om å oppfordre klubbene til å boikotte FotballXtra.

NFF støtter ikke boikott-oppfordring

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund (NFF) liker heller ikke NTFs oppfordring til boikott av TV 2s FotballXtra. Han mener boikotten må stå for Norsk Toppfotballs regning.

– NFFs holdning er at vi ikke må blande striden om visning av bilder fra kampene med hvem som deltar i et TV-studio, selv om det skjer i samme TV-program. All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sier Bjerketvedt i en uttalelse gjengitt av NTB.

NFF, NTF og Fotball Media har sammen tatt ut stevning mot TV 2 for urettmessig utnyttelse av nyhetsretten.

Til årets sesong hadde TV 2 lagt sportsnyhetssendinger inn i sendeskjemaet fem ganger i løpet av fotballrunden, og fra første serierunde viste kanalen målene som hadde kommet i hver av de nyhetssendingene. Mellom hver nyhetssending satt eksperter i FotballXtra-studio og diskuterte målene og andre hendelser som hadde skjedd i kampene.

Saken fortsetter under bildet!

STØTTER IKKE BOIKOTT: Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund. Foto: Trond Solberg , VG

NRK-sjef refser Norsk Toppfotball

NRK har i flere år vist høydepunkter fra pågående Eliteserie-kamper under Sportsrevyen søndag kveld. Sportssjef Egil Sundvor i NRK forsvarer praksisen slik:

– Vi har jo vurdert Sportsrevyen som et nyhetsprogram og mener den bruken vi har av referat fra eksklusive rettigheter, er innenfor forståelsen av nyhetsretten. Og så har det vært diskusjoner om vi er utenfor eller innenfor, men vi mener vi er innenfor, og det har aldri ført til noen rettslige steg. Det har vært etablert i mange år.

Sundvor ønsker ikke å uttale seg om TV 2s forvaltning av nyhetsretten under årets Eliteserie-kamper, og forklarer dette med at saken skal i retten for å bli avgjort der. Men han reagerer sterkt på Norsk Toppfotballs oppfordring til klubbene om å boikotte FotballXtra.

– Jeg synes det er svært uklokt. Jeg synes det er problematisk å forsøke å straffe den frie nyhetsformidlingen og kildetilgangen. Jeg forstår argumentene til TV 2 når de opplever at NTF blander kortene. Vi ville aldri blandet en rettslig tvist med normalt journalistisk arbeid, sier Sundvor.

– Hva er forskjellen mellom deres bruk av nyhetretten i Sportsrevyen og det TV 2 har begynt med denne sesongen?

– Jeg har ikke lyst til å sammenligne de to. Jeg bare registrerer at måten vi har håndtert nyhetsretten på, ikke har endt i retten, mens TV 2s praksis i hvert fall har endt med stevning.

Saken fortsetter under bildet!

OMSTRIDT: Davy Wathne og Jesper Mathisen leder FotballXtra på TV 2. Nå oppfordrer Norsk Toppfotball til at Eliteserie-klubbene ikke stiller med gjester i programmet. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

TV 2-redaktør: – Blander kortene

Nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther i TV 2 mener Norsk Toppfotball «blander kortene» når de oppfordrer klubbene til ikke å stille i TV 2s FotballXtra.

– Nyhetsretten er ennå ikke prøvd rettslig, så jeg synes Norsk Toppfotball skal la være å blande kortene. I stedet bør de ønske juridisk behandling velkommen og la retten tegne opp grensene. Å begynne å blande inn klubbene og forhindre spillere og ledere fra å stille i programmet, mener jeg viser at de ikke lenger ser prinsipielt på det. Skal de nekte klubbene å stille i Sportsrevyen på NRK også, da? Hvorfor disse voldsomme reaksjonene nå og ikke tidligere, spør han.

BRUKER NYHETSRETT: Nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther i TV 2. Foto: Emil Weatherhead Breistein , NTB scanpix

Han synes ikke noe om at flere Eliteserie-klubber støtter Norsk Toppfotballs instruks.

– Jeg skulle ønske at de også så verdien i grensene i nyhetsretten. Når de først har stevnet, så må de overlate det til retten. Å igangsette andre maktmidler for å få viljen sin, vitner om at de tenker lite prinsipielt, sier Årsæther til VG.

Slik forklarer han TV 2s avgjørelse om å bruke nyhetsretten til å sende høydepunkter fra Eliteserie-runden mens den pågår:

– Vi har hatt rettigheter til norsk idrett i veldig mange år, og har sett at NRK og VG har brukt nyhetsretten på sin måte på dette innholdet. Da har det vært diskusjoner mellom norsk fotball og NRK som ikke har ført frem til noen endring. VG har også i utstrakt grad hevdet nyhetsrett og formidlet mål fra våre rettigheter. Vi har ikke stevnet hverken VG eller NRK.

– Våre konkurrenter hevder nyhetsretten og publiserer innhold som er under eksklusive rettigheter, og enhver som overtar rettighetene, må forvente at mediehusene forvalter og bruker nyhetsretten, sier Årsæther.