Premier League-suksess kommer til Norge

Over 110.000 nordmenn spiller Fantasy Premier League. Nå kommer suksess-spillet til den norske Eliteserien.

Totalt er over 4,3 millioner spillere verden over registrert som spillere. Hver uke plukker de ut de spillerne de tror kommer til å gjøre det best i den kommende serierunden, og konkurrerer mot familie, kolleger og venner for å måle hvem som er den beste «manageren».

Fantasy-regler: * Du kan ha maks tre spillere fra samme lag. * Budsjettet ditt kan ikke overstige 100 millioner kroner. * Du kan velge formasjon selv så lenge du har med keeper, minst tre forsvarsspillere og minst én spiss. * Man kan gjøre én endring hver uke, eventuelt spare byttet, så man har to bytter den påfølgende runden. Deadline er hver uke én time før kampstart på rundens første kamp. * Hvis man ønsker å gjøre flere bytter er dette mulig, men da får man fire minuspoeng per bytte. * I tillegg har man underveis to wildcard, hvor man kan gjøre så mange bytter man ønsker, og dette kan man bruke én gang i hver halvdel av sesongen. Man har også tre «chips», som hver kan benyttes én gang i løpet av sesongen: Triple captain: Få trippel poeng på kapteinen Bench boost: Få poeng på innbytterbenken din All out attack: Spill 2-5-3-formasjon.

Vil du teste spillet før lansering? Da trenger Eliteserien deg!

Fra og med denne sesongen blir Eliteserien den første europeiske ligaen som får nøyaktig det samme spillet som den engelske landeplagen. Det nye spillet er et samarbeid mellom Norsk Toppfotball, VG og TV-selskapet Discovery og utvikles av samme leverandør som Fantasy Premier League.

Og spillet blir gratis å være med på. Nettadressen blir lansert senere i vinter, og i god tid før seriestart 1. april.

Har du aldri spilt før? Se regler i faktaboksen!

– Kjempegira

«Fantastisk!» Det er førstereaksjonen til Martin Sleipnes, som er programleder i Fantasy Premier League-podkasten Wildcard FC.

– Det er jeg kjempegira på! sier Sleipnes.

– Det er så mange som har prøvd å etterligne det spillet, men det er Premier League-spillet som gjelder, det vi har vært vant med i ti sesonger. Endelig får vi det samme i Norge, sier han.

Slik får du poeng: Spilletid: Spille opp til 60 minutter: 1 Spille 60 minutter eller mer: 2 Mål: Keeper/forsvar: 6 Midtbane: 5 Angrep: 5 Assist: 3 Holde nullen: Keeper / Forsvar: 4 Midtbane: 1 Keeper redder tre skudd: 1 Redde straffe: 5 Bomme på straffe: -2 Bonus for kampens beste spiller: 1–3 Slippe inn to mål, keeper/forsvar: -1 Gult kort: -1 Rødt kort: -3 Selvmål: -2

Leif Øverland, direktør i Norsk Toppfotball, tror at det nye Fantasy-spillet kan bidra til å øke interessen rundt Eliteserien.

– Vi er opptatt av å bygge konsepter som er attraktive for supporterne våre. Vi ser på Premier League-versjonen at dette er et attraktivt spill. Vi har vært veldig klare på at det skal være klin likt Premier League-versjonen, sier Øverland.

– Vi tror det er en kul idé for å nå en yngre målgruppe. Og vi er litt stolte av at vi har fått muligheten til å være de første i Europa som arver det populære Premier League-spillet. Det som er unikt med dette spillet, er at du plukker ditt eget lag, men du kan ikke bare plukke Rosenborg-spillere. Du må plukke noen andre spillere også, og vi tror det vil føre til mye mer interesse rundt kamper som mange tidligere ikke brydde seg om, sier toppfotballsjefen.

Kan glede seg over rivalens suksess

VGs sportssjef Øyvind Brenne er fra før en engasjert Fantasy-spiller.

– Jeg kan se Hull mot Stoke og håpe på 0-0 om jeg har forsvarere på begge lag med stor spenning, vel vitende om at mine beste venner sitter og håper på scoring fra sine spillere i samme kamp, og det sier litt om kraften i et slikt spill, sier Brenne.

– Dette er noe Eliteserien trenger, på både kort ikke minst lang sikt. Det er ett managerspill som gjelder innenfor fotballen, det er Premier League sitt, og når det nå kommer til Norge vil det vil gjøre at flere snakker om norsk fotball igjen, sier han.

Martin Sleipnes forteller at Fantasy-interessen kan bli så oppslukende at den går ut over supporterfølelsene.

– Det er jo det som er marerittet for mange supportere. Sakte, men sikkert kommer aksepten og gleden over at rivaliserende lag gjør det bra, dersom det hjelper deg på Fantasy. Den er nesten umulig å stoppe. Du skal være hardhudet for å klare å distansere deg, sier Sleipnes.

Selv er han Bodø/Glimt-supporter.

– Men hvis jeg finner noen gode Tromsø-spillere, så kommer jeg til å ha dem på laget, og jeg kommer til å sette pris på om de gjør det bra. Må man, så må man, sier Sleipnes.

– Har sett hvor gærne kollegene er

Jan-Erik Aalbu, sportssjef i Discovery, lover at Fantasy-spillet blir en viktig del av rettighetshaverens satsning på Eliteserien de neste årene.

– Det er viktig for oss å tilby innhold også utenfor bare det å vise fotballkampene. Dette er en rettighet vi skal jobbe med i seks år og som vi har stor respekt og interesse for. Og jeg har jo sett hvor gærne en del av kollegene her på huset er når det kommer til Premier League-spillet, sier Aalbu.