Plutselig scorer Kristiansund

NADDERUD (VG) (Stabæk – Kristiansund 1-4) De scoret kun seks på de ni første kampene i Eliteserien. Nå har de tolv på de fem siste. Nå begynner kristiansunderne å tilpasse seg nivået i Eliteserien.

Iallfall skal man tro statistikken og hvordan trener Christian Michelsen føler det etter årets første borteseier over Stabæk på Nadderud (se høydepunktene nederst i saken).

– Det tar litt tid å bli vant til det nivået her. Vi har hatt troen hele veien. Det finnes gode ferdigheter i det laget vi har, men det tar litt tid å få det ut, sier KBK-sjefen med et bredt smil til VG.

Han var veldig fornøyd.



Men det tok litt tid før det satt også mot Stabæk, søndag. En tidlig scoring ble etterfulgt av en tidlig utligning fra hjemmelaget etter pause. Men så tok Benjamin Stokke frem en effektivitet han og spisskollegene i Eliteserien virkelig ikke har som hverdagskost. Vipps scoret han tre mål og Kristiansund har begynt å treffe nettmaskene langt oftere.



– Det flyter bra i angrepsrekken nå. Vi er nødt til å være effektive. Spesielt på bortebane hvor vi angriper med få spillere. Vi må ta sjansene. Det har vi gjort nå. Det føles godt, sier hat trick-helten Stokke til VG etter kampslutt.

Nede på sidelinjen ble stemningen gradvis bedre og bedre da 2-1, 3–1 og 4–1 ble satt inn. For Kristiansund-laget, Michelsen og støtteapparatet var dette en ketchupeffekt for følelsesregisteret.



– Vi koser oss altfor lite nede på sidelinjen. Det er stort sett veldig tette og jevne oppgjør i ligaen. Så i dag benyttet vi sjansen til å nyte det skikkelig.

Les også: Helland: – Jeg er ikke skadet; det må være i hodet i så fall

Saken fortsetter under bildet

SCORINGSJUBEL: KBK-trener Christian Michelsen feirer seieren mot Stabæk sammen med målvakt Sean McDermott, Benjamin Stokke og Sverre Økland. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Et angrep i form

Både Stokke og spisskollega Jean Alassane Mendy har scoret fire mål på de siste fem kampene. De har stått aller fremst på surfebrettet på «målbølgen» som KBK er inne i for øyeblikket.



– Selvtilliten er god nå. Det hjelper, sier Stokke.

Som i en alder av 26 fikk oppleve sin største kveld på toppnivå i norsk fotball.

– Jeg er vant til å score mål, men det har ikke skjedd på dette nivået før. Så det var spesielt.



Han trives i tospann med Mendy. Ikke tilfeldig, ifølge han som har satt dem sammen.

– Man skal ikke kimse av komplementære ferdigheter. Vi har en som truer rom (Mendy) og en stor sterk kar ved siden av (Stokke). Det gir oss kreativitet offensivt, sier Michelsen.

– Vi trenger de i form, midtbanen i form, forsvaret og keeperspillet om vi skal ta nok poeng i år.

Les også: Solbakken: – Reagér annerledes ved neste krise, Kåre

Tøff fortsettelse

Og kanskje var de tre poengene ekstra viktige med tanke på hva som venter for laget i de neste kampene. Først kommer Rosenborg på besøk, før Vålerenga, som knuste rival Lillestrøm lørdag, venter i neste hjemmekamp. Deretter blir det tur til Lerkendal og ny kamp mot RBK, før Sarpsborg kommer på besøk 13. august.



– Vi er fullt klar over kampprogrammet som venter ja. Så vi var ekstra innstilt på å få med oss noe herfra, sier Tønsberg-gutten Stokke.

– Vi er der at vi kan slå nesten alle hjemme. Det skal være sånn. Men vi har skjønt at vi må ta noen bortepoeng her og for å klare oss. Det er så jevnt i den divisjonen her, føler Michelsen opp.

– Siden vi ikke er helt der enda at vi slår alle hjemme så må vi prestere borte. Det er vi bare nødt til. Derfor var dagens seier viktig, avslutter spisshelten som gjorde tre scoringer.