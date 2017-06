«Piotr den store» utroper seg selv til ligaens beste etter praktkamp

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08-Brann 1-1) Sarpsborg 08 herjet med et rystet Brann-lag. Bare så synd for særpingane at Piotr Leciejewski (32) var best av alle.

– Vi kom hit for å få ett poeng, og vi fikk det. Vi fulgte planen, og det betyr ikke noe hvordan det ser ut. I morgen vil ingen huske det, sier Brann-keeperen til VG.

– Du ble mye jobbing på deg i dag. Får du bonus når du står sånne kamper?

– Alle målvakter vil gjerne stå sånne kamper. Når du har mye å gjøre, er det mye enklere å komme inn i kampen, ha rett fokus og lese spillet. Det er vanskeligere når det kommer én sjanse, og så må du være klar på den, sier Leciejewski.

– Ingen bonus?

– Nei, jeg tror ikke det. Men jeg må kanskje sjekke kontrakten min igjen, gliser han.

Les fyldig kampreferat her

Mistet tabelltoppen

Ifølge Opta hadde Sarpsborg 15 skudd totalt, ni av dem mellom stengene. VG talte elleve Sarpsborg-sjanser i toppoppgjøret.

– Hva kan jeg si...? Jeg er glad og stolt over meg selv. Dette forteller meg at jeg er på riktig vei. Jeg er på god vei til å bli den beste keeperen i Eliteserien, sier Brann-keeperen.

– Du mener du er den beste keeperen i ligaen nå?

– Ekspertene må avgjøre hvem som er best. Jeg kan bare fortelle hva som er i mitt hode. Og i mitt hode er det sånn. Men folket får avgjøre, smiler han.

TOK NESTEN ALT: Piotr Leciejewski gjør en av mange klasseredninger på Sarpsborg stadion. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

RBKs André Hansen har høyest redningsprosent (89) i Eliteserien, foran Andreas Lie (78 prosent) og Piotr Leciejewski (77 prosent), men redningsprosent forteller selvsagt ikke alt om keeperspillet.

Et fullsatt Sarpsborg Stadion fikk se at hjemmelaget kjørte fullstendig over Brann i første omgang – og selv om dominansen avtok kraftig etter pause, så var det rått parti i toppoppgjøret i Østfold.

Likevel endte det 1-1, etter at Brann-kaptein Vito Wormgoor headet inn Fredrik Haugens utoverskrudde corner i annen omgang.

– Jeg setter det på marginkontoen. Vi spiller fin og effektiv fotball for å komme oss til «end product». At noen av avslutningene går utenfor istedenfor i mål er bare tilfeldig, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke til VG etter «ranet» i Østfold.

– Det blir snakket om at dere ikke har fått med dere nok poeng når man ser på det dere har prestert så langt?

– Det har vi definitivt ikke, så det er jeg helt enig i. Men vi må ta med oss det som er hyggelig også – at vi spiller bra nok fotball til å plukke tre poeng.

– Er det erfaringen som mangler for å bli enda bedre?

– Ja, det er jo det. Vi skal få drept denne kampen. Vi er bedre enn Rosenborg her også, og det er i de kampene hvor vi skaper flest sjanser at vi må bli flinkere til å ende opp med tre poeng.

Les også: Kvisvik og Helstad mener Brann kan snakke om gull

En voldsom løps- og duellvilje kombinert med høyt tempo, gode dødballer og innlegg fra begge kanter gjorde store deler av kampen til et stormløp mot Piotr Leciejewski.

Den polske Brann-keeperen var en gigant, og hindret alene et pinlig resultat for serielederen.

Scoringen var det lite å gjøre med for Leciejewski. Høyreback Jon-Helge Tveita løftet kula på bakerste til Sotra-gutten Kristoffer Zachariassen. Han stupte inn 1-0 til Sarpsborg 08.

Men det holdt ikke for hjemmelaget.

Les også: Eggen om Bendtner: – Over all forventning