Piotr den store reddet Brann i Sarpsborg

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08-Brann 1-1) Sarpsborg 08 herjet med et rystet Brann-lag. Bare så synd for særpingane at Piotr Leciejewski (32) var best av alle.

Et fullsatt Sarpsborg Stadion fikk se at hjemmelaget kjørte fullstendig over Brann i første omgang – og selv om dominansen avtok kraftig etter pause, så var det rått parti i toppoppgjøret på Østfold.

Likevel endte det 1-1, etter at Brann-kaptein Vito Wormgoor headet inn Fredrik Haugens utoverskrudde corner i annen omgang.

En voldsom løps- og duellvilje kombinert med høyt tempo, gode dødballer og innlegg fra begge kanter gjorde store deler av kampen til et stormløp mot Piotr Leciejewski.

Les fyldig kampreferat her

Den polske Brann-keeperen var en gigant, og hindret alene et pinlig resultat for serielederen. VG talte 9-1 i målsjanser til hjemmelaget de første 45 minuttene - og det kom flere gode muligheter også etter hvilen.

Les også: Kvisvik og Helstad mener Brann kan snakke om gull

SARP-JUBEL: Kristoffer Zachariassen har akkurat gitt Sarpsborg 08 ledelsen mot Brann, og Krepin Diatta henger på ryggen til målscoreren. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Scoringen var det lite å gjøre med for Leciejewski. Høyreback Jon-Helge Tveita løftet kula på bakerste til Sotra-gutten Kristoffer Zachariassen. Han stupte inn 1-0 til Sarpsborg 08.

Les også: Eggen om Bendtner: – Over all forventning