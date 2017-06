Palermo ønsker Trondsen – skal være klare til å legge inn bud

Landslagsspiller Anders Trondsen (22) er ønsket av den italienske Serie B-klubben Palermo.

Etter det VG erfarer skal klubben fra Sicilia ha signalisert at de er klare for å legge inn et bud på den venstrebente midtbanespilleren. Men foreløpig har ikke fremadstormende Sarpsborg fått en offisiell sum lagt på bordet.

Palermo – som fra før har den norske venstrebacken Haitam Aleesami i stallen – rykket ned til Serie B etter denne sesongen.

Aleesami etter nedrykket: – Ønsker å gå rett opp igjen

– Vært en viss trafikk



Sarpsborgs sportssjef Thomas Berntsen snakker bare i generelle termer når VG konfronterer ham med koblingen mellom Trondsen og Palermo.

– Det har en vært viss trafikk rundt spillerne våre på forsommeren. Det gjelder flere av spillerne. I noen tilfeller har det også kommet konkrete bud, sier Berntsen – uten å ville si fra hvor eller på hvem.

– Vil Sarpsborg selge Trondsen nå – eller vil dere ha ham på laget når muligheten for en historisk god plassering er til stede?

– Vi henter inn spillere til klubben med en melding om at de skal kunne dra videre når tiden er riktig. Det er veldig viktig for oss. Vi skal bygge stein på stein for at vi skal være en solid klubb. Vi bygger for fremtiden, ikke for å gjøre det best mulig i år. Det er totalbildet, fortsetter sportssjefen hos Eliteseriens tredje beste lag etter 14 runder.

Les også: Brann-keeperen nektet Sarpsborg

Kjenner til interesse



– Jeg vet at det har vært noe interesse. Men ikke noe mer enn det, det er andre som tar seg av. Jeg fokuserer kun på Sarpsborg nå frem til sommeren. Så får vi ta en ny vurdering etter de tre kampene som er igjen, sier Trondsen til VG.

– Vil du fullføre det som kan bli en uvanlig god sesong for Sarpsborg – eller føler du det er på tide å komme seg videre nå?

– Å være med Sarpsborg hadde vært morsomt. Det er ikke «på tide» (å dra), men jeg føler meg klar for et nytt steg også. Jeg tenker ikke på slikt før det er noe ordentlig. Jeg må prestere og hjelpe Sarpsborg, det er viktigst, sier Trondsen.

Sjekk hvordan Trondsen bor med lagkamerat Sigurd Rosted – artikkelen fortsetter!

Tidligere har han også fått oppmerksomhet fra nederlandske klubber. Trondsen er for øvrig tidenes dyreste spillerinvestering i Sarpsborg – som kjøpte ham fra Stabæk for 1,75 millioner kroner rett før sesongstart i 2015.

22-åringen fra Lillehammer blir garantert dyrere nå.

– Jeg kan ikke kommentere noe rundt det, dessverre, melder Trondsens agent Kent Karlsen i en tekstmelding til VG om Palermo-interessen.

Les også: Se hva Trondsen fikk på VG-børsen i hjemmedebuten på landslaget

Het Diatta



Trondsen er ikke den eneste som kan forsvinne fra Østfolds beste fotballag. Den 18 år gamle senegaleseren Krepin Diatta følges av flere – og Sarpsborg Arbeiderblad melder at Manchester United hadde en speider til stede på toppkampen mot Brann søndag kveld.

– Store klubber har ham på blokka og er interessert. Men det hadde vært en fantastisk mulighet for Sarpsborg å ha ham i ett år til, frem til neste sommer, og gitt ham en god matching, sier Thomas Berntsen.

– Har det vært bud inne på Diatta nå?

– Det kan jeg ikke bekrefte, men det har vært bud på noen av spillerne våre. Salg er en del av det å bygge klubben, svarer Berntsen.

18-åringen har rukket åtte Eliteseriekamper for Sarpsborg, men spilte fra start for første gang i 1-1-kampen mot Brann søndag.

Han var også fraværende i flere kamper tidligere i sesongen fordi han deltok i U20-VM i Sør-Korea.