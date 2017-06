På disse fire punktene er Brann best i Eliteserien

SKIEN (VG) (Odd-Brann 0-0) Brann klarte ikke å svare på Rosenborgs trepoenger søndag, men bergenserne har vært best i Norge på en rekke ting denne sesongen.

• Brann har flest scoringer så langt. 24 mål er fem flere enn Rosenborg, og to mer enn Sarpsborg 08.

• Brann er Eliteseriens mest effektive lag. De røde trenger i snitt 7,2 avslutninger på å få kula i mål. Viking, som er verst, må ha 12,7 avslutninger for å score.

Les også: Fagermo helt uenig i kritikk

• Brann er Eliteseriens sterkeste lag i lufta – og har vunnet totalt 267 hodedueller så langt. Det er ti flere enn toer Lillestrøm. Da Brann snudde 0-2 til 3-2 mot Sogndal ble luftstyrken helt avgjørende. Azar Karadas kom inn og skapte panikk i Sogndal-forsvaret.

• Brann har vunnet flest taklinger (161) i Eliteserien så langt. Søndagens motstander Odd har vunnet færrest (101).

Haugen: Skal ikke underholde

Brann-trener Lars Arne Nilsen har skapt et robust lag som evner å vise råskap foran begge mål.

– Gode lag trenger ikke så mange sjanser per mål. Det er kanskje et tegn på at vi har blitt litt bedre, kommenterer Brann-trener Lars Arne Nilsen til VG etter 0-0-oppgjøret i Skien søndag kveld.

– Har dere blitt en gullkandidat?

– Nei, det har jeg ingen tro på. Når Rosenborg-maskineriet begynner å gå, så vil de være best. Og det vil forundre oss veldig hvis det ikke skjer utover høsten. Men alt kan skje i fotball. De kan få skader på Tore Reginiussen og Mike Jensen, og da kan alt skje...

Les også: Sogndal-spiller beskyldes for rasisme

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo var ikke helt fornøyd med måten Brann vant duellene sine på på Skagerak Arena søndag.

– Jeg reagerer på holdingen på dødballer. Det er trist å se hvordan de får lov til å stå og holde spillerne våre. Det er straffe hver gang, men det blir ikke dømt, sier Fagermo til VG

Når det gjelder pasningssikkerhet, som toppes av Vålerenga foran Odd, Strømsgodset, Rosenborg og Sarpsborg 08, ligger Brann omtrent midt på tabellen.

– Vi spiller ikke underholdende fotball her mot Odd, men det skal vi heller ikke gjøre. Vi tar ett poeng, oppsummerer Fredrik Haugen.

VG Live: Kampreferat Odd-Brann her!

– Hvordan trives du med måten dere spiller på?

– Det var litt todelt her. I første omgang spiller vi bra fotball, har mye ball og kommer på en del overganger, men i annen omgang blir vi litt lave og de har veldig mye ball. Men vi må ta disse kampene også. Det er like viktig det som vinne 5-0 hjemme 16. mai.