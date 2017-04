Origi gikk rett i garderoben mens spillerne feiret seieren

ÅRÅSEN (VG) Lillestrøm-målvakt Arnold Origi (33) ble satt på benken under eliteserieåpningen mot Sandefjord, og etter kampen droppet han feiringen med fansen.

100-årsmarkeringen ble komplett på Åråsen da Lillestrøm snudde 0–1 til 2–1 i løpet av syv hektiske sluttminutter mot Sandefjord.

Men forrige sesongs førstekeeper, Origi, droppet feiringen og tuslet rett i garderoben etter kampslutt. Det vekket reaksjoner på sosiale medier. Flere Lillestrøm-supportere mener Origi burde feiret jubileums-seieren sammen med fansen.

– Ikke noe galt å i vise frustrasjon

LSK-trener Arne Erlandsen synes derimot ikke at hendelsen var utelukkende negativt for målvakten.

– La du merke til at Origi gikk rett i garderoben etter kampen, mens resten feiret seieren?

CELEBERT BESØK: Lillestrøm-trener Arne Erlandsen fikk besøk av Ståle Solbakken i garderoben etter gårsdagens seier. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

– Han ønsker sikkert å spille, men det ønsker ti andre også. Jeg synes ikke det er noe galt, å vise at man er litt frustrert. Det er sånn gamet er for profesjonelle spillere, sa LSK-sjefen etter kampslutt i går.

33-åringen har vært fast keeper Lillestrøm de siste årene, men etter ankomsten til portugisiske Daniel Fernandes denne vinteren har Origi blitt henvist til benken, både i oppkjøringen og på søndag mot Sandefjord.

Dagen derpå ville ikke Origi si så mye om at han droppet feiringen i går.

– Nei, det vil jeg ikke si noe om.

– Hvorfor ikke det?

– Fordi jeg har hundre prosent fokus på treningen og neste kamp, sier Origi til VG mandag.

Får kritikk av supporterne

På Kanari-fansens diskusjonsforum på Facebook uttrykte flere misnøye om Origis valg om å droppe feiringen. En supporter skriver:

«Litt skuffende å se Arnold Origi bare tusle i garderoben etter kampen. Skuffet over at man ikke starter er lov, men det skal legges bort lenge før kampen starter.»

En annen supporter skriver:

«Er som du sier lov å være skuffet, men når du drar med deg den holdningen virker det som du setter deg selv foran klubben, og da er det noe feil».

Leder i Kanarifansen Kenneth Kvabek sier til VG han ikke har tenkt veldig mye over gårsdagens Origi-boikott.

– Noen vil kanskje mene at det er problematisk, mens andre vil hevde det er totalt uproblematisk. De aller fleste i går var opptatt av at vi tok seieren på overtid. Den overskygget alt annet, sier han.

Avslører ikke keepervalget

Erlandsen ville ikke avsløre om han kommer til å spille med Origi eller Fernandes fremover.

– Vi har to gode keepere, både Daniel og Arnold. De har litt forskjellige kvaliteter, men jeg er veldig godt fornøyd med begge keeperne.

– Starter Fernandes også neste kamp?

– Det laget blir tatt ut på onsdag, halvannen time før match. Vi får se.

Kvabek sier at han tror Origi ønsker å kjempe seg tilbake i lagoppstillingen og er glad for at klubben endelig har konkurranse på en plass hvor Origi i mange år har manglet en konkurrent.

– Men som Arne sier, det er det som presteres på treningsfeltet hver dag som avgjør hvem som skal starte, avslutter Kvabek.