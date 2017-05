Omstridt straffespark reddet VIF-poeng

ULLEVAAL (VG) (Vålerenga - Stabæk 1-1) Stabæk så ut til å ta med seg alle poengene da dommer Kai Erik Steen ga Vålerenga et meget omdiskutert straffespark.

Mande Sayouba så ut til å være først på ballen i duellen med Bård Finne, men dommeren pekte på straffemerket to minutter før slutt.

Ghayas Zahid scoret sikkert, og dermed endte kampen 1-1.

Les også: Ingebrigtsen om Edvartsen-saken: – Blir lei meg

Ibrahim bommet på åpent mål



Det så lenge ut til at gjestene fra Bærum skulle ta med seg seieren hjem etter at Tonny Brochmann og Luc Kassi kombinerte lekent på overtid i første omgang. Et passivt Vålerenga ble stående å se på at dansken med yttersiden prikket inn Stabæks ledermål – via stanga.

Bare minuttet tidligere hadde Vålerenga en gigantisk sjanse til å ta ledelsen. Ghayas Zahid fant Bård Finne med en nydelig pasning. Spissen skjøt rett på Mande Sayouba, men returen ble en delikatesse av en servering for Abdisalam Ibrahim. Utrolig nok klarte Ibrahim å skyte over det åpne målet.

Les også: VG fulgte kampen live her

Tidligere i omgangen var også Stabæk nærmest å ta ledelsen. Moussa Njie skjøt i stanga etter kvarteret. Ti minutter senere ble sammen mann muligens snytt for et straffespark da Robert Lundström gikk i kroppen på Stabæk-vingen i god posisjon.

Innbytter Chidera Ejuke kom inn for en svak Daniel Berntsen en drøy halvtime før slutt og fikk litt fart på Vålerenga, men hjemmelaget skapte ikke all verdens store sjanser foran nok et skuffende publikumsoppmøte.

Artikkelen fortsetter under bildet.

TRØBBEL: Ronny Deila og Vålerenga har ikke fått noen god start på sesongen. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Les også: LSK-keeper tatt i doping

Starten på sesongen har utvilsomt vært en skuffelse for Ronny Deilas hardtsatsende Vålerenga. På de syv første kampene er det bare blitt syv poeng.

Nå venter to svært viktige kamper for Oslo-klubben: Borte mot Aalesund og hjemme mot Kristiansund. Deretter: Sarpbsorg (b) og Rosenborg (h). VIF bør kjapt få opp poengfangsten hvis ikke dette skal bli en kamp for å overleve – igjen.

Les også: Første AaFK-seier i Molde på 5063 dager