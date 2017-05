Ohi-suser brøt Godsets seiersrekke på 16. mai

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Stabæk 1-2) Ohi Omoijuanfo (23) har spilt tre målløse kamper på rad, men mot Strømsgodset viste han hvorfor han er Eliteseriens toppscorer da han ble matchvinner på Marienlyst.

Før dagens kamp mot Stabæk hadde Strømsgodset vunnet sine fem siste kamper på fotballens festdag 16.mai.

Men Ohi Omoijuanfo ville ha fest i Bærum, og ikke i Drammen i år.



Etter 80 minutter avgjorde han oppgjøret som lenge sto og vippet. Tonny Brochmann slo inn i boks og fant 23-åringen, som banket ballen via stolpen og i mål.

Scoringen var Ohis åttende for sesongen og hans første siden 3-0-seieren over Tromsø 23.april. Scoringen sørget for at alle poengene havnet hos bæringene, som nå kun ligger tre poeng bak serieleder Rosenborg.

VG LIVE: Fyldig referat her!

Fartsfylt åpning på kampen

Det startet underholdende på Marienlyst med sjanser til begge lag de første 20 minuttene. Det roet seg etter en livlig start, men akkurat da publikum på Marienlyst trodde det var trygt å spise pølse og popkorn, dro Tonny Brochmann av Kristoffer Tokstad på rundt 20 meter og banket ballen i krysset bak Espen Bugge Pettersen etter 35 minutter av den første omgangen.

Lest denne? Ohi kan velge Nigeria foran Norge: - En veldig tøff avgjørelse

En suser fra den danske midtbanespilleren, som har markert seg i Stabæk-drakten så langt med fem scoringer etter ni runder.

Men bare seks minutter senere viste Eirik Ulland Andersen for andre gang denne sesongen at frisparkfoten er god. Han klinket til fra en god posisjon, og det som ved første øyekast kunne se ut som en keepertabbe av Mande Sayouba, var også et meget godt frispark av Ulland Andersen.

Men selv om 24-åringen prikket inn et nydelig frispark var han ikke fornøyd etter de første 45 minuttene.

– Vi må tørre mer, og ha mer ro med ballen. Vi er ikke fornøyd med den første omgangen, sa målscorer Ulland Andersen til Eurosport i pausen.

Et kvarter etter ut i den andre omgangen kunne Tokstad sendt hjemmelaget i ledelsen, men traff kun tverrliggeren fra nærmest død vinkel etter å ha dratt av Sayouba.

Også målscorer Ulland Andersen fikk en god mulighet til å sende hjemmelaget i ledelsen fem minutter senere på frispark, men Sayouba vartet opp med en kjemperedning og sørget for at det sto 1-1 frem til Ohi avgjorde kampen ti minutter før slutt med sin åttende scoring for sesongen.