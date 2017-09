Ohi raste mot dommeren og ga Vålerenga sammenbrudd

BÆRUM (VG) (Stabæk-Vålerenga 4-2) Her raser Ohi Omoijuanfu mot dommer Tore Hansen. Rett etterpå senket han Vålerenga i et helt episk drama på Nadderud.

Etter å ha fått gult kort for filming ga eliteseriens toppscorer Stabæk 3-2-ledelsen. Snuoperasjonen var komplett.

Vålerenga ledet 2–0 til pause, men Ronny Deilas lag gikk likevel på en stjernesmell av dimensjoner. Stabæk spilte ut Oslo-klubben etter alle kunstens regler. Ohi sto for to av målene og sørget sammen med scoringene til Tortel Lembi og Franck Boli for å sende Vålerenga tilbake i nedrykksstriden

Stabæk hadde både spillet og sjansene den første omgangen på Nadderud. Men det var før Christian Grindheim satte i gang scoringsshowet i seksmålsthrilleren.

Først hamret han inn et frisparkmål fra 22–23 meter. Ballen gikk over Stabæk-muren og satt limt opp i nærmeste kryss. Vikar-keeper John Rune Alvbåge fikk ikke opp hendene en gang.

– Det var godt å se den gå inn, vi slet litt i den perioden, sa en behersket Grindheim til Eurosport i pausen. Han feiret på samme måten. Med en finger i været.

Vålerenga-kapteinen hadde mer på lager. Rett før pause headet Henrik Kjelsrud Johansen ned en ball. Grindheim tok den ned på brystet. Snudde seg. Og sendte ballen vakkert over en Alvbåge som ikke var mindre sjanseløs denne gangen.

Bekkestua 20170930. Vålerengas Christian Grindheim scorer sitt andre mål under eliteseriekampen i fotball mellom Stabæk og Vålerenga på Nadderud stadion. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

– Og 2–0 passet jo fint, rett før pause, smilte Grindheim.

Han scoret et frisparkmål omtrent i verdensklasse mot Bodø/Glimt for tre år siden og satte inn sin siste direkte dødball mot Strømsgodset i 2015. I fjor leverte Grindheim totalt bare ett mål og en målgivende for Vålerenga. Det var ingen på Valle fornøyd med.

I sommer kunne Ronny Deila ikke love at lederen der ute på banen kan få ny kontrakt med Vålerenga. Avtalen hans går ut nå i høst.

Stabæk har slitt med resultatene etter cuptapet mot Lillestrøm i slutten av august. Det er bare blitt ett poeng etter den tid. I kveld hadde både Ohi Omoijuanfo og Moussa Njie gode sjanser før pause. Spillemessig styrte hjemmelaget også det meste før Grindheim fikk fart på gamle kunster.



Men etter 56 minutter traff de endelig. Det snudde absolutt alt.

Adam Larsen Kwarasey reddet forsøket fra Nije, men var sjanseløs da Ohi dundret returen helt oppe i nettaket. Rett etterpå raste hele Nadderud mot dommer Tore Hansen da Stabæk-toppscoreren gikk i bakken innenfor 16-meteren.

Og nå gikk det fort.

Jeppe Moe spilte fri Tortel Lembi på et smart frisparktrekk bare tre minutter etter scoring. Belgieren satte ballen i mål fra skrå vinkel til 2–2.Vålerenga slettes ikke hang med

Tore Hansen ble ikke mer populær da han ga Ohi gult kort for filming 18 minutter før slutt. Spissen stormet alene mot Kwarasay og stupte i duellen med Vålerenga-kapteinen. Hele Stabæk-delen av Nadderud skrek på straffe.

Hansen dro opp det gule kortet for filming. Det satte fullstendig fyr på Nadderud.

Ohi svarte med å sette inn ledermålet fra kort hold etter glimrende forarbeid av midtbanefunnet Hugo Vetlesen. Vålerenga var både rystet og handlingslammet.

Franck Boli kunne feire kvelden med å sette inn 4–2 etter å ha blitt spilt gjennom av Tonny Brochmann. Sistnevnte kunne gjort kvelden enda verre for Deila & co. Men Kwarasey reddet.