Ohi med tre nye scoringer da Rosted ble utvist

BEKKESTUA (VG) (Stabæk-Sarpsborg 08 3-0) Et straffespark, en touch på dommeren - og Sarpsborgs Sigurd Rosted (22) gikk raskt fra helt til synder da Sarpsborg 08 falt fra tabelltoppen.

For selvsagt ble Ohi Anthony Omoijunfo (23) dagens mann på Nadderud, med en scoring i 1. omgang og to i andre omgang, andre gangen han scorer tre mål på bare fire serierunder.

– Jeg er veldig fornøyd med det jeg gjør. Jeg har jobbet hardt. De fleste ser bare resultatene, men de har ikke sett den harde jobben jeg legger ned. Det er det bare treneren, meg og familien som ser, sier Ohi til Eurosport.

Men det var straffesituasjonen etter en halvtimes spill som ble dagens snakkis. Sigurd Rosted har vært Eliteseriens beste forsvarsspiller så langt. Men tronen står ledig igjen nå, etter at stopperen både lagde straffespark og ble utvist med en time igjen å spille på Nadderud.

Nevnte «Ohi» kom alene med Rosted, og etter duellen dem imellom pekte dommer Tore Hansen på straffemerket. Rosted reagerte voldsomt, blant annet ved å berøre dommeren (såvidt), og dermed ble det direkte rødt kort for Rosted - før samme Ohi satte straffen i mål til 1-0 for Stabæk etter 32 minutters spill.

– Jeg føler at Sigurd gjorde et ærlig forsøk på å ta ballen, det var ingen usportsligheter involvert, så rødt kort er vel litt strengt etter de nye reglene. Men vi burde klart å unngå tre baklengsmål likevel, sier Anders Trondsen til Eurosport.

Sarpsborg 08, serieleder før kampen på Nadderud, gjorde ingen endringer etter at Rosted ble utvist, men spilte et slags 3-4-2-system. Og Stabæk tok over mye av spillet da de fikk overtall i antall spillere.

Fram til utvisningen hadde Sarpsborg 08 hatt bra kontroll på kampen. Men å jage en ledelse med en mann mindre viser seg svært ofte å være en vanskelig oppgave. De klarte å skape et par sjanser, men ikke mer. Og stadig var Stabæk frempå med småfarlige angrep.

Ohi ville hatt et straffespark til (eller kanskje to?), men så etter 73 minutter, markerte han sin gode kamp med en utsøkt lobb da han ble spilt alene med keeper Anders Kristiansen. Dermed 2-0 til Stabæk. Den nydelige assisten til 17 år gamle Hugo Vetlesen ble etter kampen hyllet av tremålsscoreren.

– Fantastisk. Jeg har sagt til Hugo at hvis han vil ut fra Norge, må han være litt spesiell og tørre slå de avgjørende pasningene. Han tar til seg råd og gir meg den fantastiske kula der. Det er Messi-Xavi-klasse over den, sier Ohi til Eurosport.

To minutter før full tid, da Sarpsborg sendte alle mann i angrep, kontret Ohi inn 3-0 ved god hjelp av Nije, og dermed tok Stabæk sin tredje trepoenger og er likt med Sarpsborg på tabellen etter fire seriekamper.

Sarpsborg fikk merke at det er annerledes å komme som serieleder, motstanderen får ekstra tenning og motivasjon.

Men utvisningen til stopper-lederen Sigurd Rosted hadde nok større betydning enn det kanskje ser ut på resultatet etter kampen.