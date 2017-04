Ohi kan velge Nigeria foran Norge: – En veldig tøff avgjørelse

NADDERUD (VG) Samme dag som landslagssjef Lars Lagerbäck åpner for Stabæk-spissen Ohi Omoijuanfo (23) i neste tropp, innrømmer Eliteseriens toppscorer at han også vurderer spill for Nigeria.

23-åringen med seks mål på fire kamper i Eliteserien ble nevnt av Norge-sjef Lagerbäck i et intervju med NRK tirsdag, men må i tenkeboksen før han eventuelt stiller opp for svensken.

– Jeg har sagt at det selvfølgelig er en drøm, det også - å spille for pappa sitt land. Vi får se hva som skjer, sier Omoijuanfo – som har norsk mor og representert Norge på U-landslagsnivå.

– Jeg har vært i systemet, og de har gitt meg den tilliten. Det er noe med det å gi tilbake også. Det hadde vært vanskelig, sier Stabæk-spilleren fra Holmlia.

– Vil det ha noe å si at én av dem tilbyr seg først?

– Ja, det vil ha noe å si. Helt klart. Men jeg har ikke hørt noe fra noen. Jeg vet at Nigeria vet at jeg er derfra og at de følger med. Men det gjør Norge også, svarer Omoijuanfo.

Han føler seg dessuten et stykke unna landslagsnivå foreløpig – både for Norge og Nigeria.

I 2012 uttalte Ohi til det nigerianske fotballmagasinet All Nigeria Soccer at han ikke ville nøle med å spille for Nigeria hvis sjansen bød seg.

– Jeg tror jeg ble litt feiltolket den gangen. Jeg sa det hadde vært gøy, selvfølgelig, å representere både mamma og pappa sitt land. Det er selvfølgelig vanskelig, jeg er knyttet til begge landene ganske sterkt. Det hadde vært en veldig tøff avgjørelse, vurderer 23-åringen i dag – og presiserer at problemstillingen kanskje aldri blir aktuell.

– Nigeria har et fantastisk landslag. Og Norge har fantastiske spisser i Dio (Adama Diomande), Joshua (King) og (Alexander) Søderlund, påpeker angriperen.

Nigeriansk bakgrunn

Ohi Omoijuanfo har fremdeles nære røtter til Nigeria. Holmlia-gutten har besøkt farens hjemland mer eller mindre hvert eneste år siden han ble født i Oslo i 1994.

Hjemme har 23-åringen sterke bånd til det afrikanske landet. Selv moren til Ohi, som er norsk, lager nigeriansk mat og forstår det engelske språket som snakkes i Nigeria.

Stabæk-spissen er den desiderte formspilleren i Eliteserien så langt, med to hat trick og dermed seks mål på de fire første kampene.

I desember sørget Omoijuanfo for at Stabæk berget plassen i Eliteserien med to sene scoringer mot gamleklubben Jerv på Nadderud.

FORMSPILLER: Ohi Anthony Omoijuanfo (23), her etter gårsdagens 3-0-seier over Sarpsborg 08, kan velge om han vil spille for Norge eller Nigeria. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Den nå 23 år gamle profilen viste seg frem allerede i Tippeliga-debuten for Lillestrøm mot Strømsgodset i 2010, da han ble tidenes yngste målscorer i en alder av 16 år og 300 dager. Rekorden ble senere slått av Håkon Lorentzen.

Etter 82 kamper og ni seriemål for Lillestrøm ble Omoijuanfo sluppet til Jerv, hvor han scoret 15 seriemål på 29 kamper på nest øverste nivå, før Stabæk plukket han opp.