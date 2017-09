Ohi har nådd målet – nå skal han runde 20 scoringer

Ohi Omoijuanfo (23) har overrasket de fleste i år. Bortsett fra seg selv. Med 15 scoringer har han måttet justere sine personlige mål opp.

Stabæk-spissen satte seg nemlig et klart mål før sesongen.

– Jeg sa det ikke til så mange, men målet var 10-15 scoringer i ligaen. Nå har jeg jo scoret 15, og det er ni kamper igjen av sesongen, sier han til VG.

Men Stabæks storscorer får maksimalt spille åtte kamper til i Eliteserien. Ohi pådro seg nemlig gult kort for protester da Aalesund fikk straffespark et kvarter før full tid, og må dermed stå over neste seriekamp mot Strømsgodset med karantene.

– Jeg vil opp på 20, selvfølgelig. Da hadde jeg vært veldig, veldig fornøyd med sesongen.

– Du har rett og slett måttet justere dine personlige mål oppover?

– Ja, det er viktig å alltid sette seg nye mål, så man har noe å jobbe mot.

– Har måttet lære å være tålmodig

For selv om Ohi kom på scoringslista mot Aalesund og har scoret seks mål på de syv siste kampene, så har det vært en tøff vei dit. Mange mente han ville være en døgnflue da han åpnet sesongen med hat trick mot nettopp AaFK. Det lar han prelle av.

– Jeg prøver å ikke la det negative gå inn på meg. Ser jeg noe sånt i avisen eller noe sånt, så stopper jeg bare å lese. Jeg fokuserer på det positive.

Mot tangotrøyene i 1-1-kampen var han ikke alltid så mye involvert. Men han dukket opp da Stabæk trengte det.

– Det er noe jeg har måttet lære som spiss. Jeg har måttet lære å være tålmodig og vente på sjansene. Som spiss kan du være ute av kampen veldig lenge, men jeg kommer alltid til å få en sjanse og må være klar akkurat det sekundet.

TROR PÅ 20: Toni Ordinas (t.v.) tror Ohi kan runde 20 mål denne sesongen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

– Skaper sjanser hver kamp

Før sesongen visste 23-åringen at hvis han kom opp på et visst nivå, så ville Stabæk nyte av det.

– Jeg sa at hvis vi har en spiss som scorer 10-15 mål per sesong, så vil det ha mye å si for laget. Nå er jeg jo der, og det er utrolig deilig.

Treneren hans, Toni Ordinas, mener det som gjør Ohi så verdifull er hvor involvert han er i alt Stabæk gjør offensivt.

– Han er involvert og skaper store sjanser hver eneste kamp. Sånne spisser scorer mye mål.

– Tror du han kan nå 20 mål denne sesongen?

– Ja, det tror jeg.