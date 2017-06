Odds tredje strake 0-0-kamp

SOGNDAL (VG)(Sogndal - Odd 0-0) For tredje kamp på rad i Eliteserien måtte Odd gå av banen uten scoring.

– Det er et ok resultat her på bortebane, uavgjort borte mot Sogndal er absolutt akseptabelt. Vi skal jobbe videre på treningsfeltet, for vi må score mål.

Det sier Odd-trener Dag Eilev Fagermo etter kampen.

Bare Viking på sisteplass har scoret like få mål som fjerdeplasserte Odd - 11 mål på 13 kamper. Både mot Sandefjord og Brann måtte de gå av banen etter 0-0. Søndag spilte de til det samme resultatet på Fosshaugane.

Odd var best i en spillemessig kjedelig første omgang og skapte et par sjanser. Symptomatisk nok for et av Eliteseriens minstscorende lag kom den største sjansen da Sogndals Chediebere Nwakali nesten headet i eget mål etter et hjørnespark i 12. spilleminutt.

Sogndals eneste sjanse før pause kom da Gilbert Koomson fikk lagt inn etter et av sine velkjente rykk på høyrekanten. Eirik Schulze fikk nesten pirket ballen forbi Sondre Rossbach, men Odd-målvakten fikk til slutt ballen i sikkert grep.



Les også: Odd scorer minst i Eliteserien

16-åring fra start



Kjetil Wæhler var ute med en kneskade som trolig er leget i løpet av en ukes tid. I hans skadefravær var det Espen Næss Lund som inntok forsvarssjefrollen i Sogndals trebacklinje. Ved siden av seg på høyresiden hadde han Ulrik Fredriksen og til høyre Per-Magnus Steiring. Det manglet i alle fall ikke på fysikken. Fredriksen er nettopp fylt 18 år, Steiring nettopp 20. I disse unge, robuste stopperne har Sogndal spennende typer.

Les også: Steiring beskyldt for rasisme mot Sandefjord

Eirik Bakke sendte også 16-åringen Johan Hove innpå fra start for første gang. Hove erstattet suspenderte Eirik Birkeklund, og holdt samtidig Henrik Furebotn på benken. Ikke akkurat en tillitserklæring til spilleren som starter sesongen som Sogndal-kaptein. Hove klarte seg godt på midtbane, han dokumenterte stor løpsstyrke og var høyt og lavt.

– Dette var en drøm som gikk i oppfyllelse. Jeg har jobbet lenge mot dette. Positivt med ett poeng mot Odd i debuten. Jeg synes det gikk greit, jeg fikk løpt mye og vist litt av hvem jeg er, sa debutant Hove etter kampen.

Luftskyts



Kampen fortsatte i samme spor etter pause. Odd kontrollerte banespillet, Sogndal lå lavt og ventet på kontringer. Spesielt lynraske Koomson lå og vaket på sjanser til å spurte mot Odd-målet. Men gjestene hadde gjort hjemmeleksen sin, og jobbet beinhardt tilbake etter offensivt balltap.

Det var også skummelt når Sogndal sendte frem luftskytset i form av de tre svære stopperne på dødballer. Steiring var nær scoring på heading i 73. minutt.

To minutter senere haddde Sogndal sin kanskje alle største sjanse da Koomson kom på en overgang, spilte til venstre til Ramsland som dro seg fri og skjøt alene med keeper. Men Rossbach reddet med en beinparade.