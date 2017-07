Odds sjette strake kamp uten seier

SKIEN (VG) (Odd-Sarpsborg 0-0) Odd sløste med sjansene og står fortsatt uten seier i serien siden 16. mai.

På fotballens festdag vant Odd 2-0 over Haugesund. Siden har det blitt fire 0-0-kamper og to tap. Odd har kun scoret to mål på de seks kampene.

Søndag kveld sto Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen en fantastisk kamp, og Østfold-gutta kan takke ham for at de fikk med seg et poeng hjem.

Sarpsborg hadde mest ball i første omgang, men Odd var nærmest scoring og farligst. Den største sjansen hadde Fredrik Nordkvelle med et skudd fra 16 meter, men Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen reddet tross at skuddet fikk en liten retningsendring.

Skummel venstreside

Også Odd-spiss Sigurd Haugen kom til en sjanse i boksen, men skuddet var ufarlig.

Les også: Mos kan signere for ny klubb

Særlig venstresiden til Odd med Rafik Zekhnini, Fredrik Nordkvelle og Joakim Våge Nilsen kom til mye innlegg. Uten at det var nok til å overliste Sarpsborg før pause.

Odd-sluttspurt

Andre omgang ble etter hver litt mer sjanserik enn den første. Sarpsborg tok mer og mer over utover i omgangen, men Odd burde tatt ledelsen etter 78 minutter. Riku Riski ble stusset gjennom av Olivier Occean, men Anders Kristiansen reddet strålende.

Like etter stoppet Sarpsborg-keeperen Fredrik Nordkvelle fra skrått hold. Etter 81 minutter var Riski igjen frampå med et skudd som gikk til side for mål. Fem minutter senere stoppet Kristiansen et Jone Samuelsen-skudd fra drøye ti minutter.

Dermed endte det målløst på Skagerak Arena.

PS! Sarpsborg-spiss Jonas Lindberg måtte ut med skade etter 58 minutter.

Les også: Martin Samuelsen ut mot Eliteserie-kunstgress