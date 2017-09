Odd varsler nye grep: Vurderer å hente talentspeider

SKIEN (VG) (Odd – Aalesund 3-2) Dag-Eilev Fagermo (50) varsler en hard gjennomgang – og nye grep – for å unngå at årets skuffende sesong gjentar seg.

For første gang i år klarte Odd å score mer enn to mål i en seriekamp. Men det holdt nesten på å gå galt igjen. To Aalesund-reduseringer gjorde at telemarkingene måtte svette for de tre poengene i sluttminuttene.

– Greier ikke dette bare med telemarkinger

Med seieren kunne Odd uansett si farvel til en eventuell nedrykksstrid. Men flere av spillerne klubben har hentet de siste årene har ikke løftet Odd til de høydene man hadde forventet.

De neste månedene blir en selvransakelsens tid i klubblokalene i Skien.

– Vi har en diskusjon på hvordan vi kan styrke arbeidet med å hente eksterne spillere. Nå er ikke jeg så veldig opptatt av det, men jeg skjønner jo at vi må se på det. Vi greier ikke dette bare med telemarkinger, et lite fylke som Telemark. Det er noen av de siste signeringene som kanskje kunne vært annerledes. Det tror jeg vi må erkjenne, sier trener Dag-Eilev Fagermo til VG.

– Det er masse vi kan bli bedre på, sier daglig leder Einar Håndlykken.

– Har dere bestemt dere for å hente inn en speider for å overvåke spillerlogistikken?

– Neeei. Hvordan vi skal gjøre det, har vi ikke helt landet.

– Hva er alternativene og vurderingene?

– Jeg tror ikke jeg skal gå så mye inn på det. Men vi kan vel oppsummere med at vi ikke har truffet hundre prosent. Så vi skal bli bedre på det – også, svarer Håndlykken.

I intervjusonen på Skagerak Arena sier Fagermo det slik:

– Det er ikke farlig å si at vi jobber med å styrke den biten. Det blir for mye arbeid på meg. Det å hente spillere er mye arbeid, som ikke går på selve forhandlingene. Jeg synes det er mer morsomt å ta Joshua Kitolano opp i A-stallen enn å hente Per Pettersen fra...

– Fra Frigg?

– Hehe. Frigg, ja – helt riktig, svarer Fagermo og ler av at eksempelet muligens var litt gammelt.

Den gamle Frigg-kjempen Per Pettersen ble årets spiller på VG-børsen i 1973, og er nå 71 år gammel...

Aalesund med åtte kamper uten seier

Alt så ut til å være dønn i orden for Odd da Elbasan Rashani økte til 3-0 rett etter sidebyttet. Men så lagde samme Rashani et klønete straffespark, Mostafa Abdellaoue reduserte, og like etterpå var Fredrik Semb Berge sist på sitt tredje selvmål for sesongen.

– Første omgang er vi veldig bra. Så spiller vi forferdelig svakt de første 25 minuttene i andre omgang. Med balltap på balltap på balltap. Det gjør at Aalesund får blod på tann og kommer inn i matchen. Da de fikk straffesparket, er det match igjen. Dessverre. Sånn er det mentale i fotball. Det er interessant. Så jeg skal på studietur med mental trening nå. Jeg vil ikke si noe mer om hvor jeg skal, men jeg skal det, sier Fagermo.

– Vi spiller for eksempel en fantastisk kamp mot Vaduz i Europa-cupen på en torsdag. Så har vi helt flatt batteri mot Viking på en søndag. Hvorfor skjer det? De beste er jo gode gang etter gang etter gang. Og hvorfor skjer det at vi er så dårlige de første 25 minuttene av andre omgang? Vi må se på det.

Skadeproblemene skal også under lupen.

– Vi har fortsatt skader. Og det kommer vi til å ha hele sesongen. Det er det største problemet til Odd. Nå har vi hatt det i over ett år. Vi kan ikke fortsette sånn. Så det må ryddes og evalueres for at vi kan finne ut hvorfor det er sånn.

Aalesund har nå åtte seriekamper på rad uten seier, og det ligger an til en høst der alt handler om å overleve i Eliteserien. Neste helgs hjemmekamp mot Sogndal blir en særdeles viktig kamp.

– For at vi skal begynne å ta poeng, så må vi slippe inn færre mål. Det må være eklere å score mål på oss enn det er i øyeblikket, sier AaFK-trener Trond Fredriksen til VG.

– Jeg synes ikke det hadde vært urettferdig om vi fikk med oss ett poeng her. Men nå er vi nede i bunnstriden igjen. Fra Europa-prat i vårsesongen til nedrykksprat nå. God jul, sier Bjørn Helge Riise til VG.

