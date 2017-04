Odd-trio sier nei til kontraktstilbud

Olivier Occéan (35) har gått offentlig ut og meddelt at han ikke er fornøyd med kontraktsforslaget fra Odd. Også Joakim Våge Nilsen (25) og Fredrik Nordkvelle (31) er i tenkeboksen.

– Det sier noe når jeg har takket nei, men jeg vil ikke fortelle så mye mer om avstanden eller annet, sier Occéan til Telemarksavisa om et kontraktsforslag han har avslått.

– Hva tenker du om at han går ut offentlig?

– Nei, det har jeg ikke noe tanker om. Det er forhandlinger. Det er ikke så uvanlig hos oss. Odd er en klubb som har de lokale mediene tett på seg, sier Einar Håndlykken, daglig leder i Odd, til VG.

Til lokalavisen sier den kanadiske spissen at han gjerne vil bli værende, men at han tror det er best for begge parter å vente og se.

Flere usikre

Occéan var Odds toppscorer i både 2015- og 2016-sesongen, og er en av fire Odd-spillere som har scoret ett mål i årets Eliteserie.

I tredje serierunde var kanadieren benket, men kom inn like etter hvilen.

Håndlykken sier at han ikke tror Occéans utspill vil påvirke forhandlingene videre.

– Det er dialog. Sånn er det, sier Håndlykken.

Etter det VG erfarer skal imidlertid ikke Olivier Occéan være den eneste som har avvist kontraktsforslaget han har fått servert i Skien.

Også Fredrik Nordkvelle og Joakim Våge Nilsen skal ha sagt nei til et forslag om en ny avtale fra Odds side.

– Er dialog



– Stemmer det at Nordkvelle og Våge Nilsen er i samme situasjon som Occéan, at de har avslått kontraktsforslag?

– Det er det samme der, det er dialog. Jeg vil ikke gå inn i dialogen som pågår. Sånne prosesser er alltid preget av litt rykk og napp, frem og tilbake, påpeker Håndlykken.

Våge Nilsen er nest beste Odd-spiller på VG-børsen, med 5,25 poeng i snitt etter fire kamper.