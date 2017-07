Odd og Haugesund sørget for norsk jubelkveld i Europa

(Vaduz - Odd 0-1, Haugesund - Lech Poznan 3-2) Torsdag kveld fullførte Odd og Haugesund en norsk trippel i sterke resultater på veien til Europa League.

For kun timen etter at Brann hadde sikret seg et godt utgangspunkt mot Ruzomberok, fulgte både Odd og Haugesund opp.

Olivier Occéan sørget for at Odd fikk med seg den nær perfekte kombinasjonen av seier og bortemål.

Like før lagene gikk til pause, scoret kanadieren på volley etter et innlegg fra Jone Samuelsen. Det sørget for at Dag-Eilev Fagermo og Odd kan reise hjem fra Liechtenstein med et godt utgangspunkt før returoppgjøret på Skagerak Arena neste uke.

Etter scoringen lå Skien-laget lavt på bortebane mot FC Vaduz, og satset på å skape flere farligheter på kontring.



Haugesund ledet med tre

I Rogaland ønsket Haugesund tidligere FKH-storscorer Christian Gytkjær og hans nye klubb Lech Poznan velkommen.

Det ble ikke noe blidt gjensyn med Haugesund Stadion for dansken, for hjemmelaget var i scoringsform.

Først scoret Lidan Abdi 1-0 etter 24 minutter, før han noterte seg for målgivende da Haris Hajradinovic økte til 2-0 etter 71 minutter.

Like etter økte Shuaibu Ibrahim til 3-0 i det 73. minutt, før Radoslaw Majewski reduserte til 3-1 to minutter senere.

Det så lenge ut som det ebbet ut med en fin tomålsseier for Haugesund, men like før slutt scoret Darko Jectiv fra straffemerket.

Lech Poznan ble nummer tre i polske Ekstraklasa forrige sesong, men er utenfor sesong for øyeblikket.

Trekningen av eventuell motstander i tredje kvalifiseringsrunde for Europa League skjer fredag.