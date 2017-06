Odd nekter å slippe Oldrup Jensen før sommerferien

Odd og den belgiske klubben Zulte Waregem er enig om overgangssummen, men ikke om når Fredrik Oldrup Jensen (24) kan dra.

Odds Fredrik Oldrup Jensen (24) kan bli Eliteseriens neste utenlandseksport.

Han er sterk ønsket av den belgiske klubben Zulte Waregem, og de skal etter det VG kjenner til ha blitt enig med Odd om en overgangssum for midtbanespilleren.

Torsdag meldte Eurosport at belgiernes første bud var altfor lavt, og kilder i klubben skal ha omtalt det som et «skambud». Ifølge lokalavisen Varden skal det opprinnelige budet ha vært på tre millioner kroner.

Nå er klubbene enige om prisen, men det er fremdeles et hinder som gjenstår før de blir helt enige: Zulte Waregem vil ha Oldrup Jensen nå, men Odd ønsker ikke å slippe ham før den norske sommerpausen begynner 20. juli.

Viktig sommerprogram

Før den tid har telemarkingene, som nå er nummer fire i Eliteserien, flere viktige kamper foran seg. I tillegg til fire seriekamper, venter også første hinder på veien mot europeiske eventyr.

I månedsskiftet fra juli til august møter til nordirske Ballymena United i første kvalifiseringsrunde til Europa League. Blir det seier der, venter tre nye runder før et eventuelt gruppespill.

Kan spille kvalik for Odd og gruppespill for Zulte

Zulte Waregem er allerede sikret plass i gruppespillet etter at de ble nummer tre i den belgiske serien, rett foran Sander Berges Gent.

At Odd ønsker å beholde Oldrup Jensen i første kvalifiseringsrunde, vil ikke han noe å si for 24-åringens sjanser til å spille Europa League for Zulte Waregem.

Selv om en spiller har vært på banen i kvalifiseringsrundene for én klubb, kan han spille for en annen klubb fra gruppespillet og videre i turneringen.

