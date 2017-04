Odd forlenget Vålerengas grusomme bortestatistikk

SKIEN (VG) (Odd - Vålerenga 2-1) På sin gamle hjemmebane klarte ikke Ronny Deila (41) å gjøre noe med Vålerengas bekmørke bortestatistikk i innledningen av 2017-sesongen.

Vålerenga står med null poeng og hele ti baklengsmål etter tre turer ut av Oslo. Mot Odd tok de kommandoen fra start, men ti gode minutter var mer enn nok for Odd.

En enkel Diouf-scoring og et kremmerhus fra Nordkvelle var nok til at Dag-Eilev Fagermo kunne ligge dypt foran 7643 tilskuere på Skagerak Arena i hele 2. omgang.

Vålerengas ellevte og tolvte baklengsmål på seks kamper. Sogndal har like mange, men ingen har flere mål i mot.

Da hjelper det svært lite at Vålerenga har scoret like mange mål som Rosenborg, og at de dominerte store deler av kampen mot Odd.

Ghayas Zahid reduserte riktignok med 21 minutter igjen på klokka. Midtbaneeleganten brukte et touch for å lure unna Fredrik Semb Berge, før han dunket ballen ned i hjørnet til høyre for Sondre Rossbach.

Dobbel Odd-jubel etter Vålerenga-dominans

Oslo-laget åpnet kampen klart best på bortebane i Skien. Anført av en frisk Bård Finne og en god Christian Grindheim rullet Vålerenga opp angrep etter angrep. Odd hadde mer enn nok med å forsvare seg, og slet med å holde ballen i laget.

Etter 30 minutter begynte publikum på Skagerak Arena å pipe på vertene, da de valgte å trille bakover i banen fremfor å utnytte en kontringsmulighet.

To minutter senere ble pipekonsert til jubelbrøl.

Oliver Berg vendte lekkert bort Magnus Lekven 30 meter fra mål. 23-åringen satte fart mot et ryggene Vålerenga-forsvar, før han trillet ut til Riku Riski på høyrekanten.

Finnen skjøt. Sandberg reddet, men på returen dukket Pape Pate Diouf opp og satte 1-0 sikkert fra fem meter.

Ti minutter senere var Berg på farten i mellomrommet igjen. Denne gangen slo han ut til venstre, der Fredrik Nordkvelle befant seg.

Nordkvelle dro seg inn i banen, og banket ballen høyt i motsatt hjørne.

Odd trengte kun ti gode minutter for å lede 2-0 til pause.

De trengte kun to målsjanser for å hale i land sin tredje hjemmeseier av tre mulige. Fagermo kan glise etter tre nye poeng, og 5-0 i målforskjell på tre hjemmekamper.

