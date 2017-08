Odd forberedt på bråkmakere i Skien

Odd-leder Einar Håndlykken sier klubben tar grep før Dinamo Zagreb-fansen ankommer Skien.

Odd opplyser om redusert kapasitet ved inngangene på stadion, kun fysisk utsalg av billetter for de uten sesongkort, samt muligheter for legitimasjonsjekk ved inngang til kampen. Telemarkingene er godt forberedt før besøket av Dinamo Zagreb torsdag, den kroatiske klubben er kjent for å ha flere supportergrupper som liker å lage bråk.

– Sesongkort kan kjøpe på nett, men vi selger ikke enkeltbilletter til de som ikke har sesongkort på nett. Det er fordi vi ikke ønsker at Zagreb-fans skal kjøpe på nett. Vi vil vite hvilke Zagreb-supportere som kommer, opplyser Einar Håndlykken til VG.

Odd tapte 1-2 på bortebane i Kroatia, og har med det gode muligheter for avansement til den siste kvalifiseringsrunden for spill i Europa League.

– Må være oppmerksomme



Odds daglige leder sier det er politiet som skal ha oversikten over identiteten på de tilreisende kroatene.

I 2007 ble 31 kroater pågrepet i forbindelse med UEFA-cupkampen mot Brann. I 2015 røk Molde ut av Champions League-kvalifiseringen på dramatisk vis mot samme klubb.

Høsten 2016 havnet Zagreb-supporterne i bråk før Champions League-kampen mot Juventus i Torino. Italiensk politi tok den gang i bruk vannkanoner for å få kontroll på rundt 1000 bortesupportere.

– Vi har snakket med både Brann og Molde, og vi har en viss oversikt over hva som er aktuelle problemstillinger, sier Håndlykken.

– Hva slags problemstillinger er det?



– Det ønsker jeg ikke kommentere for mye rundt, men det er jo deler av Zagreb-fansen man må være litt ekstra oppmerksomme på.

– Hva er det dere frykter kan skje?



– Vi tror det blir en veldig artig kamp, altså. Med masse liv blant både borte- og hjemmefansen. Og det blir bare spekulasjoner, men det er sånn at dette er fans som har vært involvert i episoder tidligere, sier Håndlykken før han legger til:

– Lech Poznan var jo akkurat i Haugesund, de er jo kjent for å kunne lage problemer, men det gikk veldig fint.

At det kun er mulig å kjøpe billetter til to av tribunene, er imidlertid vanlig Europa-prosedyre, hevder Håndlykken.

– Det er sånn vi har gjort på alle Europa-kamper, så åpner vi flere tribuner om billettene blir solgt bort.

Odds bestenotering i Europa-sammenheng er play-off-kampen mot Borussia Dortmund i 2015. Det endte med exit etter en heftig hjemmekamp, hvor Odd ledet 3-0.

Slår de Dinamo Zagreb over to kamper, vil de tangere prestasjonen.