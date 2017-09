Odd er dårligst av alle: – Helt forferdelige tall

MOLDE (VG) (Molde-Odd 2-1) Færrest mål og dårligst av alle i Eliteserien på å skape sjanser. Både Jone Samuelsen og Espen Ruud innrømmer at Odd har et stort problem.

Det finnes ikke ett lag hverken i OBOS-ligaen eller på øverste nivå som har scoret like få mål som Fagermos menn. Telemarkingene har nest lavest treffprosent på skuddene sine i Eliteserien. De er laget i som har færrest avslutninger på mål. Og hvilket lag har også færrest avslutninger totalt? Odd.

Midtbanegeneral Jone Samuelsen var langt nede, men fattet etter tapet mot Molde.

– Dette er ikke noe nytt. Tidligere sesonger har vi scoret mye mål og ikke minst skapt mye fremover. I hele år har det ikke vært noen av delene.

– Det er nedrykkstall?

– Ja, det er det. Vi spiller ball og skaper mer sjanser mot Molde, men vi scorer ikke mål. Det er et problem, sier Samuelsen og rister på hodet.

– Forferdelig statistikk

En annen ringrev, Espen Ruud, sliter med å forklare til VG hva det egentlig er som skjer med Odd. 16 mål på 21 kamper er langt unna hva de fleste forventet før sesongen.

– Det er helt forferdelig statistikk. Toppscoreren vår har to mål. Det er jo helt forferdelig å tenke på.

– Hva gjør det med dere spillere?

– Det virker som det preger oss litt. Vi har ofte kommet alene med keeper og fått andre 100 prosent-sjanser uten å sette de. Vi må nesten bare håpe at noen av oss ikke lar seg prege og setter den i kassen snart.

– Og hvordan skal det gjøres?

– Vi gjør dårlige valg, og det har vi slitt med. Vi bestemmer oss ikke for hva vi skal og blir ubesluttsomme. Det er symptomatisk for Odd akkurat nå. Vi må bare håpe at det snur, det er ikke så mye annet å gjøre enn å jobbe med dette på trening og håpe at vi lykkes i kamp.

Fagermo raste ut av intervjuet

Fagermo var klar på at han mente laget hans fortjente seieren i Molde, da han møtte journalistene i pressesonen. VG telte fire sjanser til hvert av lagene og konfronterte Odd-treneren med dette.

– Har du ikke sett kampen? Molde har én avslutning på mål, sier han.

– VG teller omtrent like mange sjanser til begge lag?

– Ja, da lurer jeg på hvordan du teller sjanser, for det er stor forskjell på skudd på mål og ikke.

– Hva legger du i at dere fortjener å vinne?

Da snur Odd-treneren og forlater stadion uten å prate ytterligere med hverken VGs journalister eller noen andre.