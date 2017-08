«Nye Odd» skremte vekk scoringsspøkelset og Sogndal

SKIEN (VG) (ODD-SOGNDAL 2-1): Med en rekke nye og ny-gamle fjes på banen åpnet Odd høstsesongen med å begrave minnene om våren.

Et godt innlegg fra venstrebackdebutant John Suguto Kitolano (17) og en presis avslutning fra Martin Broberg før tre minutter var spilt, var akkurat det høye skuldre på Skagerak Arena trengte etter en meget laber vårsesong.

Og da veteranen Jone Samuelsen doblet fra straffemerket etter en knapp halvtime så de ut til å ro en komfortabel seier i land, helt til Eirik Schulze reduserte ut av intet og skapte spenningen igjen ti minutter før full tid.

Men Sogndal kom ikke nærmere enn en heading i tverrliggeren, og Odd kunne dermed innkassere enn tross alt fortjent seier etter et laguttak som fikk mange til å kikke litt ekstra.

Benket stjernene

For det var virkelig et ny-gammelt Odd-lag som kom på banen i første kamp etter ferien.

Etter å ha gått uten seier på de sju siste kampene før ferien der de ikke greide å score mer enn to mål, var alt snakk om medaljer og å utfordre Rosenborg lagt vekk.

”Lagt vekk” var også kjente navn som Olivier Occean, Riku Riski, Fredrik Semb Berge og Thomas Grøgaard som alle var alle på benken. Inn kom ungguttene Sigurd Haugen (20) og John Shuguto Kitolano (17) som spilte sin tredje og første kamp fra start, mens

Elbasan Rashani fikk sin re-debut for Odd etter overgangen fra Rosenborg.

Debutant-assist

Og før tre minutter var spilt var det nettopp debutanten Kitolano som presenterte seg. Venstrebacken la et godt innlegg til Martin Broberg som hadde løpt inn fra motsatt kant. Første forsøk satt ikke, men på det andre smalt svensken ballen i mål helt nede ved stolpen.

Ett spillesugent Odd fortsatte å kjøre kampen, mens Sogndal slet med å komme ut av egen sone.

Og etter 27 minutter kom mål nummer to. Igjen var Kitolano involvert, 17-åringen møtte et innlegg fra høyre og ble hektet nok til at han mistet balansen. Dommer Tore Hansen blåste helt korrekt for straffe, og da var det tydelig hvem som hadde rangen hos hjemmelaget.

33-årige Jone Samuelsen la ballen til rette og ventet, før han sendte keeper Mathias Dyngeland den ene veien, og ballen den andre.

Stolpen fra Schulze

Sogndal var nær redusering med et trippelforsøk like etter, men etter at Eirik Schulze traff stolpen gikk de to neste returene rett i blokka.

Samuelsen kom heller ikke nærmere enn tverrliggeren med sitt neste forsøk fra distanse, og dermed sto det 2-0 til pause.

Spenning på slutten

I annen omgang var Odd nærmere tre og kampen så lenge kjørt ut, før Sogndal plutselig slo tilbake drøye ti minutter før slutt.

Et langt innkast havnet i beina på Schulze som fikk stå helt alene og bredside ballen i mål. Bare fire minutter senere var Martin Ramsland centimetere fra å utligne, men headingen traff tverrliggeren.

Dermed 2-1 og en meget etterlengtet seier for Odd.