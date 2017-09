Nye kunstgress-tall skaper debatt: RBK-Kåre omtaler Eliteserien som «breddeidrett»

Nye tall viser at det både takles og duelleres mer på gress enn kunstgress i Norge, men forskjellen er liten – og Sarpsborg-sjef Thomas Berntsen vil helst kaste debatten på dynga.

Kjetil Rekdal og Jan Åge Fjørtoft er blant dem som tidligere har slått kunstgress-alarm. Fjørtoft fordi norske spillere utvikler «et annet spill og stil enn resten av verden», Rekdal fordi «vi har mistet fysikken norske lag var kjent for».

Begge har uttalt at kunstgressfotball nesten ikke har fysiske dueller.

Ved hjelp av Opta-tall har VG undersøkt antall taklinger, dueller og hodedueller i Eliteserien så langt – på gress, og på kunstgress. Det er:

• 4,3 prosent flere dueller i gresskamper.

• 5,2 prosent flere taklinger i gresskamper.

• 3,6 prosent flere hodedueller i gresskamper.

– Det siste vi skal begynne å mase om er kunstgress. Vi har utfordringer som er mye mer fundamentale, sier Sarpsborg 08s sportssjef Thomas Berntsen.

– Hva bør den store debatten handle om da?

– Vi må tilbake til det samfunnsmessige. Har vi nok mennesker som er villig til å være på løkka i fem-seks timer om dagen? Man snakker om kvaliteten på trenere, men der er man kanskje bare tre-fire timer i uken. Den største påvirkningen får du på løkka. Det er der du lærer å gå av folk, og å stoppe folk én mot én. Hvordan skal vi få folk engasjert, og få folk til å forstå hvorfor man er gode internasjonalt? spør han.

– Man sier at vi trener like mye som spanjolene, men det er bare fjas! Når resten av verden er ute og leker, blir folk her støle av leke i lekeapparater. Vi må akseptere at vi har mer fundamentale utfordringer, sier Berntsen.

– Må slutte å prate

Han møter kraftig motstand fra Joachim Walltin, som gjennom sin posisjon som NISO-leder representerer de organiserte toppspillerne i landet.

– Jeg blir overrasket over at mange bare avfeier kunstgressdebatten. Det er én ting vi vet man har gjort annerledes over tid på de øverste nivåene i Norge, nemlig å bytte ut gress- med kunstgressbaner, og det har i hvert fall ikke slått positivt ut. Da må noen dokumentere det, sier Walltin.

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen sier først:

– Jeg synes fotball skal spilles på naturgress. Vi har ambisjoner i Europa, og vi har ikke opplevd så mye kunstgress der.

Når treneren får høre Berntsens begrunnelse, er han delvis enig med Sarpsborg-lederen.

– Det er ikke kunstgress eller naturgress som har stoppet utviklingen. Vi må først finne ut om norsk fotball er interessert i å drive med toppidrett. Stort sett driver norsk fotball med breddeidrett fra eliteserien og ned, sier «RBK-Kåre».

Han har sett seg lei av «alle skal med»-tankegangen i Norge, og nevner blant annet på at det er 16 lag i Eliteserien.

– Vi må slutte å prate. Vi må gjøre tiltak. Alle er enige om at utviklingen ikke går i rett retning, men de fleste toppklubbene er ikke interessert i å ta konsekvensene av det.

–Peker man bare på hverandre?

– De norske fotballklubbene tenker på seg selv, ikke på hvordan vi skal bli bedre. For her vil vi helst ha det sånn at alle skal med.

– Bør takle mer

VG har gått gjennom samtlige 158 Eliteserie-kamper i 2017. Så langt er det spilt 79 naturgresskamper og 79 kunstgresskamper i Eliteserien, hvor det har vært åtte lag med kunstgress og åtte lag med naturgress – før Vålerengas stadionbytte fra kommende serierunde.

– Jeg vet ikke om jeg hadde forventet større forskjell, men de aktive vi snakker med er ikke i tvil om at det er en annen type fotball. Og toppidrett er marginer, så over tid kan dette ha påvirkning, sier Walltin om tallene.

– Det er kult at dere har sjekket tallene, men det er ikke kunstgress eller antall lag i Eliteserien som bør være fokuset vårt, sier Thomas Berntsen – som mener fotballdebatten handler om kosmetiske og overfladiske ting.

– Hvis du er misfornøyd med damen, og du kjøper henne en ny T-skjorte, så blir det ikke bedre, billedlegger fotballederen.

Optimalt skulle alle spilt på naturgress, men økonomien og klimaet gjør det til en utopi for de fleste utenom Rosenborg, mener den tidligere Lillestrøm- og Vålerenga-spilleren.

– Men jeg er enig i at vi kan takle mer i norsk fotball. Vi har hatt noen dommere som har lagt lista høyt, og det har vært deilig. Vi må tåle å spille med leggskinn på trening, og vi må tåle et spark i leggen. Det kan være en like interessant debatt, sier Berntsen.

Joackim Walltin sier at 70–75 prosent av deres medlemmer foretrekker en god gressbane foran kunstgress. Han mener det «er grunn til å lytte til profiler som Ole Gunnar Solskjær, Kjetil Rekdal og Nils Arne Eggen».

– Kunstgress blir begrunnet med økonomi, men hva om alle tenker sånn? Hva skjer da? Det har kommet ut av kontroll og fakta er at det nå er svært få gressbaner igjen i Norge, mener Walltin.

– Ingen kan påstå at det er bra i den internasjonale konkurransen. Nå har vi barn og unge som så vidt har vært på gress. På landslaget spiller stort sett alle ute, men de tyske spillere har for eksempel likevel hatt mange flere timer på gress enn de norske, sier han.

Kenneth Wilsgård, fotballanalytiker for landslaget og hos Norsk Toppfotballsenter, mener derimot at kunstgressdebatten blir støy i spillerutviklingsdebatten.

– Vi har vesentlig dårligere fotballspillere enn Tyskland, og mange der er utdannet på kunstgress. Nesten halvparten av lagene i den nederlandske æresdivisjonen spiller på kunstgress. Underlag mener jeg er mindre viktig. Det handler mer om standardene i utviklingsarbeidet nasjonalt og i klubbene, sier Wilsgård.

Han mener at VGs funn – at det er rundt fem prosent flere taklinger på naturgress – ikke bør være en avgjørende faktor i debatten.

– For det første trener de beste landene i verden stort sett på kunstgress. Ja, kampene blir litt annerledes på kunstgress, men jeg tror ikke det er så vanskelig å tilpasse seg, sier Berntsen.