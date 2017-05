Ny Trondsen-kanon sikret seieren for Sarpsborg

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg – Vålerenga 2-0) Da Vålerenga-keeper Marcus Sandberg (26) sto på halvdistanse var Anders Trondsen (21) nådeløs.

Fra langt hold sendte Sarpsborgs midtbanespiller avgårde et skudd som gikk i en perfekt bue og var så hardt at det «satt fast» i nettet bak en utspilt Sandberg.

– Jeg har fått beskjed om å skyte litt oftere, så da er det bare å teste skuddfoten, melder Trondsen til Eurosport om knallperlen etter 38 minutter.

Avgjorde før pause



Samtidig betød det 2-0 og seieren til Sarpsborg mot Vålerenga. Østfoldingene er dermed ett av flere lag som har brukt runden til å knappe forspranget til Rosenborg – og er nå bare poenget bak trønderne.

Ikke minst takket være Anders Trondsen – som også viste frem skuddfoten mot Viking i tredje serierunde. I et for anledningen 4-3-3-utstyrt Sarpsborg-lag tok han den dype rollen som midtbankeanker, mens trener Geir Bakke lot Erton Fejzullahu, Patrick Mortensen og Jonas Lindberg være på banen samtidig fra start for første gang i år.

Sistnevnte viste nesten umiddelbart at han foretrekker å være i startoppstillingen til Bakke: Bare fire minutter var spilt da svensken sto bak 1-0-målet.

Med et flatt innlegg traff han midstopper Sigurd Rosted – som skjøv 1-0 over streken med venstrefoten.

Sarpsborg åpnet klart best, og selv om Vålerenga kom litt mer med i matchen etter rundt 20 minutter, føltes spenningen nesten over idet Trondsen banket til fra langt hold og satte 2-0. For Vålerenga har trøbbel med å skape målsjanser om dagen.

Tribunetrøbbel



Umiddelbart etter scoringen ble matchen skjemmet av steinkasting fra Vålerenga-tribunen bak målet mot Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen.

I 2. omgang startet Sarpsborg best – igjen. Patrick Mortensen var nærmest å sette 3-0, men traff tverrliggeren etter et fint innlegg av Lindberg. Også Vålerenga traff metallet på sin eneste virkelig store mulighet i kampen.

Lagets bestemann Ghayas Zahid trakk seg inn fra venstrekanten og skjøt med høyrefoten mot lengste hjørne. Men ballen traff stolpen.

Anders Trondsen fikk ikke med seg hva som skjedde da en tilskuer kastet stein på lagets keeper: