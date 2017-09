SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Viking 3-1)Viking går en blytung høst i møte med sju poeng opp til kvalifiseringplass etter å ha mistet ledelsen nok en gang.

To raske mål fra Carlos Grossmüller og ett fra Sandefjords toppscorer Flamur Kastrati snudde kampen etter at Viking hadde tatt ledelsen ved debutant Ghislain Guessan.

Sammen med Kristiandsunds nedsabling av Tromsø (4-0) gjør det at Viking nå har sju poeng opp til kvalifiseringsplassen med ni runder igjen - en formidabel oppgave for et lag som ser mer og mer hjelpeløst ut.

Mål fra spissdebutanten

Det begynte imidlertid bra for gjestene fra Stavanger. Debutant Ghislain Guessan tok ned et langt oppspill, hadde Lars Grorud i kroppen, men fikk plutselig all verdens med plass da Sandefjord-stopperen valgte å ta ut dybde.

Dermed kunne den franske spissen legge ballen til rette på 20 meter, stille inn siktet og plassere ballen i mål helt nede ved keeper Ingvar Jonssons høyre stolpe.

Men bare fire minutter var vikingene i paradis. Et innlegg fra venstre skiftet retning og landet hos Grossmüller som fra litt skrå vinkel ute til venstre i feltet, sendte ballen forbi fingertuppene til Iven Austbø og i mål nede ved motsatt stolpe.

Og etter en halvtime hadde Grossmüller og Sandefjord snudd kampen. Pau Morer spilte gjennom uruguayaneren som alene med Austbø trillet ballen mellom beina på keeperen.

Dobbel-tabbe

Viking virket fullstendig hjelpeløse etter de to baklengsmålene og greide knapt å spille seg ut av eget forsvar. Lange baller mot spissene traff aldri der de skulle, og Sandefjord fikk sette vedvarende press helt til pause.

I annen omgang prøvde Viking å flytte kantspillerne sine høyere i banen, men to tabber på rappen ødela effektivt alle håp om poeng. En time var spilt da Iven Austbø sendte et utspill rett i Kastrati som tok med seg ballen inn i feltet. Sandefjord-spissen slo en pasning på tvers inn foran mål der Sime Gregov først hadde kontroll, men nølte akkurat lenge nok tila at Håvard Storbæk fikk en tå på ballen.

Da Gregov oppdaget faren og strakk ut foten, la han Storbæk i bakken - og fikk både sitt andre gule kort og straffespark i mot.

Det satte Flamur Kastrati via hanskene til Austbø og i mål. Den siste halvtimen ble et pliktløp fra begge lag der ingen virket å ha oppriktig tro på et annet resultat - og det kan fort bli et bilde på resten av Viking-sesongen.