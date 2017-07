Nwakali scoret – og ble utvist

(Sogndal - Aalesund 1-0) Med god hjelp av AaFK-keeper Andreas Lie (29) fikk skuddglade Chidiebere Nwakali (20) endelig scoringen sin. Men det ble dramatiske sluttminutter da matchvinneren pådro seg rødt kort.

Den utlånte Manchester City-spilleren var den spilleren i Eliteserien med flest skuddforsøk, uten scoring, denne sesongen. Da passet det fint at Sogndal fikk frispark på drøyt 20 meter allerede i det første spilleminuttet på Fosshaugane.

Nwakali skrudde ballen rundt muren, men Aalesund-keeper Lie burde definitivt ha reddet avslutningen. Han fikk hendene på ballen, men maktet ikke å hindre scoringen som til slutt ble kampens eneste.

Det ble riktignok noen smådramatiske sluttminutter da Nwakali ble utvist i 84. minutt da han plantet en albue i ansiktet på Vebjørn Hoff, og noen hundredeler etterpå hoppet han med knottene først inn i en duell med Fredrik Carlsen.

Dommer Trond Ivar Døvle dro helt korrekt opp det røde kortet, og viste ut 20-åringen.

Med en mann mindre på banen la Sogndal seg bakpå, og med seks tilleggsminutter fikk i overkant av 5000 tilskuere litt ekstra spenning. Men hjemmelaget holdt unna, og tok sin femte seier for sesongen.

De tre poengene var fortjent nok i en kamp der Aalesund aldri kom skikkelig i gang, og toppscorer Mos Abdellaoue kom bare til én sjanse da han fyrte løs inne i feltet, men Ulrik Fredriksen blokkerte på herlig vis.

For Sogndal var Nwakali frempå med et par farlige skuddforsøk til, og Gilbert Koomson burde ha gitt 2-0 da han vippet over keeper og utenfor målet da han ble spilt alene igjennom etter 37 minutter.

PS! Nwakali var på utlån til Start sist sesong. Da scoret han totalt tre mål, også da kom det første mot Aalesund.