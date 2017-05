NRK: Opprør i NFF – hasteinnkalt til møte

Det skal være opprørstilstander i Norges Fotballforbund (NFF) som følge av hånderingen av dommerkonflikten rundt Svein-Erik Edvartsen (37).

Ifølge NRK er «flere ansatte i Norges Fotballforbund i harnisk» over måten administrasjonen har håndert dommerkonflikten på.

Kanalen hevder at ansatte i NFF er blitt hasteinnkalt til et møte på Ullevaal Stadion onsdag. Flere ansatte skal også ha bedt om samtale med generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Ifølge NRK var det planlagt et møte senere i måneden, men dette skal ha blitt fremskyndet etter at flere ansatte uttrykte sin misnøye med løsningen i dommerkonflikten.

Tirsdag signerte NFF og Svein-Erik Edvartsen en avtale som gjør at toppdommeren ikke får dømme Eliteserie-fotball i 2017. Edvartsen, som får fortsette i jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF, har fått toppdommerkontrakten terminert. Men han får økonomisk kompensasjon for hele sesongen, og har muligheten til å komme tilbake på banen i 2018-sesongen – dersom «tilliten blir gjenopprettet».

Styreleder i dommerforeningen, Ola Hobber Nilsen, har fortalt til VG at han ikke forstår hvordan NFF mener tilliten til Edvartsen skal gjenopprettes dersom man «legger lokk på det som har ført til tillitsbruddet».

– Det er vanskelig for styret i NFDF å forstå hva NFF mener med at de ikke vil undersøke mobbing og trakassering, og samtidig arbeide for å gjenopprette tillit, sa Nilsen til VG tirsdag.

Saken oppdateres!