NRK: Maars Johnsen nærmer seg nederlandsk klubb

Den ferske landslagsspissen Bjørn Maars Johnsen er på vei til nederlandsk fotball.

Ifølge NRK skal Hearts ha godtatt å selge norskamerikaneren til Ado den Haag.

25-åringen ble overraskende tatt ut på det norske landslaget i juni, og han debuterte for Norge med et 20 minutter langt innhopp i 1-1-kampen mot Tsjekkia. Noen dager senere spilte han fra start mot Sverige.

– Drømmen min er å spille for en av de største klubbene i Europa og for det norske landslaget i VM. Jeg ønsker å gjøre både min far og familien min stolt, har Johnsen tidligere uttalt til VG.



VGs landslagskommentator: En ukjent mann, men verd forsøket

Spissen er født i i New York, men med amerikansk mor og norsk far, har Johnsen dobbelt statsborgerskap. Etter å ha flyttet fra USA til Norge som 16-åring, spilte Johnsen i Vålerenga, Lyn, Kjelsås og FK Tønsberg før han opplevde stor suksess i portugisisk 2. divisjon. Målene for Atlético CP var også grunnen til at bulgarske Litex Lovech kjøpte Johnsen i 2015, før han gikk til Hearts året etter.

Norskamerikanske Bjørn Maars Johnsen: Mener han kan løse spisskrisen

Han har dermed spilt i den skotske eliteserien det siste året, men det ser ut til at det bare ble med den ene sesongen. Han har nemlig vært ute av Hearts-troppen i hele sommer.

NRK erfarer nå at Johnsen er i ferd med å bli solgt til Ado den Haag i nederlandsk æresdivisjon. Klubbene er enige om en overgangssum, og nå skal kun den medisinske sjekken og Johnsens personlige betingelser være det eneste som gjenstår.

Maars Johnsen i bråk med manageren: – Jeg er veldig emosjonell

Johnsen scoret totalt sju mål på 37 kamper for Hearts i ulike turneringer forrige sesong.

Ado den Haag endte i vår på 11.-plass i den nederlandske toppdivisjonen.