Norske seere snytes for Rosenborgs Champions League-jakt

Onsdagens kvalifiseringsoppgjør mellom Rosenborg og Celtic kommer ikke til å bli vist på norske skjermer.

Det bekrefter Viasat på sin nettside. De forteller at Celtic nekter å selge rettighetene til den første av to kamper i den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League.

– Vi har forsøkt å sikre oss rettighetene til å vise oppgjøret i flere dager, men Celtic ønsker dessverre ikke å selge, sier Anne Tufte, sportssjef i MTG Sport.

Returoppgjøret som går på Lerkendal neste uke kommer imidlertid til å vises på kanalen.

Viasat har rettighetene til å vise Champions League på sine kanaler. Kvalifiseringskampene står imidlertid klubbene fritt til å forvalte rettighetene av selv.

Fotballkommentator for kanalen, Daniel Høglund, skriver på Twitter at Celtic frykter at ulovlig streaming av kampen vil føre til at færre tar turen til Celtic Park for å se oppgjøret live.

Til Adressa sier Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg, at Celtic selv må svare på hvorfor de ikke vil selge rettighetene til kampen, men kaller det for en «spesiell situasjon».

– Vi synes selvfølgelig at det er beklagelig at våre supportere og norske fans ikke får se kampen, sier Moe Dyrhaug.

Se Vilhjálmsson sende Rosenborg videre i Champions League-kvalifiseringen etter en dramatisk kamp:

Fire Europa-kamper gjenstår

Kampen er den første av i alt fire kvalifiseringskamper som gjenstår for Rosenborg i Europa.

Etter både borte- og hjemmekamp mot Celtic, venter nok et dobbeltoppgjør.

Slår de Celtic, skal de spille play-off med gruppespillplass i Champions League i potten. Taper de mot Celtic, venter play-off for spill i Europa League.

Odd er det andre norske laget som fortsatt henger med i de europeiske kvalifiseringskampene. Skien-laget får besøk av Dynamo Zagreb torsdag i første av to kamper i tredje kvalifiseringsrunde for spill i Europa League.