Norsk proff i Kina: – Pengene var selvfølgelig en faktor

Oscar, Carlos Tévez, og kanskje Wayne Rooney? Drammenseren Lars Sætra (25) er i godt selskap i Kina.

– Når jeg først fikk muligheten til å dra til Kina, følte jeg at jeg måtte ta den. Jeg tror ikke den sjansen kommer igjen.

Det sier Lars Sætra til VG. Han er Norges eneste Kina-proff på herresiden akkurat nå. På kvinnesiden ble nylig Isabell Herlovsen også Kina-klar.

– Det å komme til et helt annet land og en helt annen kultur er spennende. I tillegg følte jeg at min plass på laget i Hammarby var usikker. Det var på tide å prøve noe nytt, sier Sætra.

Og at han prøver noe nytt, er det liten tvil om. Han er for øvrig ikke den første nordmannen som gjør det, dog. Tidligere Vålerenga-spiller «Ibba» Laakab prøvde også lykken i Kina. Han spiller nå i Yokohama FC i Japan.

Dårligere enn Eliteserien



Den kinesiske fotballs fremmarsj har vært sagnomsust i senere tid. Spillere som Carlos Tévez, Oscar, Ezequiel Lavezzi, Ramires og Jackson Martínez har alle tatt sine ferdigheter fra langt større ligaer til den pengesterke nasjonen.

Og nå tyder det meste på at også Manchester United-kapteinen Wayne Rooney slår følge. BBC melder nemlig at engelskmannens agent er på plass i Kina for å undersøke mulighetene for en eventuell avtale. Onsdag skrev VG at Rooney kan bli Kina-klar innen en uke.

De fleste som har tatt turen til Kina har blitt beskyldt for å gjøre det nettopp for pengenes skyld. Midtstopperen legger ikke skjul på at det økonomiske var en faktor.

– Det skal jeg ikke si noe på. Selvfølgelig var det en faktor. Jeg tjener mer enn jeg gjorde i Hammarby, understreker han.

Mens mange av de store stjernene som har gått til Kina har blitt møtt med kritikk. Det er ikke tilfellet for Sætra.

– Det har bare vært positive reaksjoner. Mange av fotballkompisene mine er misunnelige og vil også til Kina, fastslår han.

Etter overgangen meldte svenske Aftonbladet at Sætra tidobler lønnen sin, noe Sætra selv ikke ønsker å kommentere.

Det er ikke bare Superligaen som har forsterket seg, det har også blitt signert store navn til nivå to i Kina. Fra før er den tidligere Everton-spissen Nikica Jelavic der, mens tidligere Newcastle-spiller Cheick Tioté og eks-Lyn og Schalke-spiller Chinedu Obasi er to nyervervelser som blir Sætras rivaler kommende sesong. Forsterkninger til tross, Sætra selv sier det er et steg ned.

– Divisjonen jeg spiller i er langt svakere enn både Eliteserien og Allsvenskan, mens Superligaen er nesten på samme nivå.



FORNØYD: Lars Sætra i sin nye klubb, Baoding Yingli Yitongs farger. Foto: PRIVAT.

Utfordringer

Drammenseren er langt unna hjemlige trakter. Etter å ha gått gradene i Strømsgodset-akademiet og etablert seg på førstelaget, ble det et låneopphold i Sandefjord, før han tok turen til Allsvenskan og Hammarby. Derfra la han ut på en 6394 kilometer lang reise til Kina, og byen Baoding

– Bortsett fra at det tok noen dager å bli vant med maten, har det gått fint. Nå nyter jeg maten, sier han.

Sætra har i tillegg får god hjelp fra klubben etter overgangen.

– Klubben hjelper til, og ordner leilighet til meg i Baoding. Jeg skal bo her alene, men det gjør ingenting. En kompis av meg kommer ned i mars og skal bo hos meg i noen måneder.

I en by med over elleve millioner innbyggere, er han klar på hva den største utfordringen er.

– Engelskferdigheter står det dårlig til med! Folk kan ingenting, men jeg har heldigvis en tolk som hjelper til, forteller han.

25-åringen har en toårskontrakt med Baoding Yingli Yitong, men han har ingen planer om å lære seg språket.

– Det er et veldig vanskelig språk å lære, så det kommer jeg ikke til å gjøre. Jeg kan uansett nok til at jeg kommuniserer på banen uten problem.

– Har du jaktet kjærligheten i Kina?

– Jeg er ikke på Tinder, for å si det sånn, sier han.

OPPLEVELSE: Sætra sier det er veldig spennende å være Kina-proff. Her fra kontraktsigneringen sammen med klubbens manager, Zhao Changhong. Foto: PRIVAT.

Ung fotballkultur



Han er nå en del av et relativt ferskt prosjekt. Hans nye klubb, Baoding Yingli Yitong, ble stiftet så sent som i 2014. Klubben var tidligere kjent som Baoding Rongda, før den skiftet navn tidligere i år.

– Målet for sesongen er å holde seg i divisjonen. Det satses hardt, men det vil ta tid å bygge opp klubben, sier han, og fortsetter:

– Man får inntrykket av at fotballkulturen er veldig ung. Jeg har ikke vært her så lenge, men det kjennes i hvert fall sånn. At interessen er stor er det ingen tvil om, dog. Man merker at fotballen har blitt større. Det er masse fotball på TV-skjermene, og store treningsanlegg overalt.

Den storvokste stopperen, med 194 cm på strømpelesten har likevel troen på landets fotballfremtid.

– Det har kommet flere spillere i verdensklasse hit, og kineserne blir bedre og bedre. De er både ivrige og lærevillige. Om ti år tror jeg Kina er en veldig bra fotballnasjon.

Kaotisk



Sætra har vært Kina-proff i over én måned nå, og har merket seg noen forskjeller.

– De er veldig opptatt av respekt og høflighet. Det er et veldig tydelig hierarki; spillerne må vise trenerteamet og manageren respekt, sier han, og legger til:

– I tillegg er fotballen mer kaotisk, lagene er ikke like organiserte som i Skandinavia. Det et veldig stort fokus på å være spillende, de vil ha ballen på bakken og spille seg ut av alle situasjoner.

Han er for tiden på treningsleir i Sanshui. Der er ikke forskjellen like tydelig.

– Frokost, trening, lunsj, trening og middag. Akkurat som hjemme, sier han.

Seriestart for Sætra og Baoding Yingli Yitong er 11. mars, når de spiller borte mot Wuhan Zall.

Da starter virkelig eventyret for drammenseren.