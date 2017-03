Normann vil til Vålerenga – føler seg lurt av Bodø/Glimt

Mathias Normann (20) har vært så langt nede at han har vurdert å legge opp som fotballspiller. Lofoten-gutten føler seg lurt av Bodø/Glimt etter at klubben nekter å selge ham til Vålerenga.

I fjor skrev den lovende midtbanespilleren femårskontrakt med nordlendingene – ifølge pappa og daværende rådgiver Sten Normann med en klar forutsetning: Bodø/Glimt skulle ikke stå i veien om unggutten ønsket å ta nye steg.

Mener Glimt krever alt for mye



– Kall oss gjerne naive og godtroende, men vi tok det for gitt at en klubbdirektør (Bjørn-Tore Hansen) har integritet, at han ikke lyver - og at han står for det han har sagt: At Glimt ikke ville legge hindringer i veien hvis det kom et fornuftig bud. Vi synes ikke noe om at lovnadene som ble gitt ikke gjelder lenger, sier Sten Normann til VG.

– Føler dere at dere er blitt lurt Glimt-ledelsen?

– Ja, vi føler at vi er blitt lurt. Ganske enkelt. Glimt har avvist absolutt alt som er kommet, svarer han.

Normann vil ikke si noe om størrelsen på Vålerengas bud, men etter det VG har grunn til å tro dreier seg om en totalramme på mellom fem og seks millioner kroner.

– Vi synes Glimt krever veldig mye. Jeg vet ikke om sist en spiller fra OBOS-ligaen gikk til en annen norsk klubb for slike summer, sukker Sten Normann.

Mathias Normann ønsker selv ikke å uttale seg om saken, men har etter fjorårets nedrykk flere ganger uttalt at han ønsker å gå til en klubb i Eliteserien.

– Vi tenker kun på utvikling. Det er viktig for Mathias at han spiller på et nivå der han virkelig har noe å strekke seg etter.

– Hvorfor valgte dere å skrive femårskontrakt i fjor?

– Fra høsten 2012 og frem til ny kontrakt i 2016 tjente han 4000 kroner i måneden. Dette hadde han også det året han ble sendt til Alta. Familien måtte subsidiere resten for at Mathias skulle få endene til å møtes. Da han så fikk presentert en kontrakt som gjorde at han kunne leve av fotballen, så var naturlig nok både han og jeg overlykkelig. I utgangspunktet ville jeg at han skrev treårskontrakt, men Glimt lovte at det ikke skulle bli noen problemer selv om han skrev under for fem år. Vi tenkte det var greit at Glimt kanskje kunne få noen ekstra kroner, og aksepterte tilbudet. Det angrer vi bittert på nå, sier pappa Normann.

Bjørn-Tore Hansen, som er i ferd med å avslutte sin åtte år lange karriere som daglig leder i Bodø-klubben, vil ikke si noe om hva som ble sagt da midtbanetalentet skrev langtidskontrakt – og svarer slik på uttalelsene om at Normann føler seg lurt:

– Det blir feil å gå inn på enkeltsaker som det når det handler om arbeidsforhold. Men det er beklagelig at Sten føler seg lurt. Når det er sagt, så tror jeg vi historisk kan vise til at vi både utvikler og selger spillere hele tiden. Jeg er helt sikker på at Mathias kommer til å bli solgt til større klubber hvis han utvikler seg videre.

Har vurdert å legge opp



Svolvær-mannen forteller at sønnen har vært svært langt nede de siste dagene.

– Gutten har det ikke bra. Hans største ønske er å få gå videre og spille for en eliteserieklubb. Her ville Vålerenga vært en fantastisk mulighet akkurat nå, med en ny trener som er kjent for å være god på utvikling av unge spillere. I tillegg åpner de nytt stadion i år, noe som nok vil gi klubben et ytterligere løft.

– For meg som far har det også blitt mange søvnløse netter. Jeg vet at gutten ikke har det bra. Han har vært så langt nede at han har vurdert å legge opp, og i stedet ta seg en utdannelse som elektriker. Men lysten til å spille fotball er nok for stor til at han gir seg. Det er det samme for meg om han spiller for Real Madrid eller jobber som elektriker. Mitt eneste ønske er at han skal ha det bra.

– Hva har dere sagt til Glimt-ledelsen?

– Jeg har hatt direkte kontakt med styreleder og gitt beskjed om hva vi mener om saken. Direktøren gidder jeg ikke å ha kontakt med. Slik situasjonen er blitt har han ikke lenger noen troverdighet. Jeg ser ingen hensikt i å gå i en diskusjon med ham, sier Sten Normann.

Deila vil stoppe RBK-dominansen – se video:

Tore Pedersen, som nå har overtatt agentansvaret for 20-åringen, sier:

– Jeg synes det er trist å se en gutt bli så lei seg. Det er kommet inn et respektabelt bud fra en klubb som Mathias har veldig lyst til å spille for.

Sten Normann føler også at sønnen har fått mye ufortjent kritikk fra omgivelsene etter at han uttalte at han ville bort fra Bodø.

– Husk at dette er en gutt som aldri fikk en ordentlig sjanse før han var så god at han gikk rett inn i startoppstillingen i fjor. Mathias har hatt en mengde dårlige opplevelser i Glimt. Han føler ikke at han ble satset på og ivaretatt på en god måte før gjennombruddet i fjor. Den harde jobben han har lagt ned, er det kun han selv som har stått for, uten hjelp og tilrettelegging av Glimt.

Glimt-leder: – Det er jo trasig



Nyvalgt styreleder i Bodø/Glimt, Hege Leirfall Ingebrigtsen, var ikke i klubben da Mathias Normann underskrev femårskontrakten i fjor, og synes det er vanskelig å si for mye om konflikten.

– Det er jo trasig når man opplever at man har ulike oppfatninger av virkeligheten i forhold til hva som er blitt lovet og sagt. Vi må bare forholde oss til at Mathias har kontrakt med oss i fire år til, sier Leirfall Ingebrigtsen.

– Hva kan du si om budet fra Vålerenga?

– Det må du snakke med Bjørn-Tore Hansen om, svarer styrelederen.

Hansen vil ikke si noe om bakgrunnen for at klubben har sagt nei til Vålerengas bud.

– Vi kommenterer ikke slike ting. Men der mange faktorer som spiller inn. Vi har en klar ambisjon om å rykke opp, og det handler også om sammensetningen av stallen og økonomi, svarer den avtroppende Glimt-direktøren.

Det norske overgangsvinduet stenger natt til lørdag. Det meste tyder på at Mathias Normann i hvert fall må spille vårsesongen i OBOS-ligaen - mot sin vilje.

PS! I januar la den danske toppserieklubben Nordsjælland inn et bud på i overkant av fire millioner kroner. Det ble også avvist.