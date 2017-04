Norges Fotballforbund stevner TV 2 for utnyttelse av rettigheter

NFF, NTF og Fotball Media har torsdag tatt ut stevning mot TV 2 for urettmessig utnyttelse av nyhetsretten.

Det bekrefter Norges Fotballforbund på sine nettsider.

Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Toppfotball (NTF) har lisensiert medierettighetene til Eliteserien og OBOS-ligaen for perioden 2017 til 2022 til Discovery Networks Norway. Rettighetene forvaltes gjennom selskapet Fotball Media AS.

Disse medierettighetene omfatter blant annet retten til opptak, overføringer og videreformidling av lyd og bilder fra kampene i Norges to toppdivisjoner.

– Bryter regelverket



Pressemeldingen sier blant annet følgende:

«TV 2 har i forbindelse med sitt program FotballXtra på TV2 Zebra vist scoringer og høydepunkter under rundene i Eliteserien ved å programmsette nyheter hver halvtime på Zebra samtidig som runden spilles. TV 2 har samtidig tilgjengeliggjort en rekke utdrag fra disse fotballkampene, blant annet på sine nettsider. NFF, NTF og Fotball Media mener at TV 2 ved å gjøre det på denne måten, ikke forholder seg til gjeldende regelverk, og krever at TV 2 som utgangspunkt ikke kan vise høydepunktene før kampen er over.»

- TV 2 bryter etter vår oppfatning med et regelverk som i utgangspunktet er ment for å sikre allmennhetens behov for informasjon ved å gi fjernsynsselskap tilgang til å sende korte utdrag fra begivenheter av stor interesse for allmennheten i generelle nyhetssendinger, sier daglig leder i Fotball Media, Knut Kristvang.



Han sier at TV 2 bryter med norsk fotballsmedierettigheter på flere områder.



– Ved å avbryte FotballXtra med sportsnyheter en rekke ganger innenfor programflaten er formålet i realiteten å sikre mer innhold og seere til studiosendingen, og dette bryter med norsk fotballs medierettigheter og de eksklusive rettighetene norsk fotball har solgt til Discovery, sier Kristvang.



TV 2 hevder på sin side at de har rett til å vise utdragene som følge av den såkalte nyhetsretten, som gir muligheter til å sende korte utdrag fra begivenheter av stor allmenn interesse.



NFF, NTF og Fotball Media bestrider at TV 2s handlinger ligger innenfor nyhetsretten, og partene har ikke kommet til en felles forståelse eller løsning ved dialogen som har vært.



TV 2 har tidligere hatt rettighetene til norsk seriefotball, men har som kjent mistet disse rettighetene til Discovery. Tidligere har Fotball Media uttalt at de kan ta rettstlige skritt etter TV 2s målshow.



Discoverys sportsidrektør Jan-Erik Aalbu ønsket ikke å svare da NTB spurte om han i det hele tatt hadde sett på TV 2s FotballXtra under serieåpningen forrige helg.



– Jeg håper TV 2 forholder seg til gjeldende regelverk. Jeg har ikke tenkt å si noe mer om dette nå, men henviser til Fotball Media, sa Aalbu da.



VG oppdaterer saken!