«Norges beste midtstopper» har Bekhterevs sykdom

SARPSBORG (VG) Trener Geir Bakke er ikke i tvil om at Sigurd Rosted (22) er Norges beste midtstopper. Selv om han lider av den revmatiske sykdommen Bekhterevs.

Den tidligere Kjelsås-spilleren er brennhet etter at han headet inn to scoringer mot Sogndal i serieåpningen, men for to år siden så det langt verre ut da han ble satt ut av spill rett etter overgangen fra 2. divisjonsklubben.

– Går på medisiner som fungerer fint



Legene brukte lang tid på å finne ut at unggutten hadde Bekhterevs sykdom.

– To uker etter at jeg skrev under den første proffkontrakten min, så smalt det. Det fungerte ikke mer. Det gikk veldig lang tid før vi fant ut hva det var. For det var så usannsynlig at det skulle være det, sier Rosted til VG.

Han takker gode medisiner for at sykdommen ikke plager ham nevneverdig som fotballspiller.

– Jeg får det til. Jeg er på Diakonhjemmet i Oslo, og der er de veldig langt fremme på dette området. Jeg går på medisiner som fungerer fint. Ut fra det jeg har hørt så er det bare en svensk langrennsløper og jeg av toppidrettsutøvere som har Bekhterevs.

Sarpsborg 08-trener Geir Bakke er mektig imponert over hvordan stopperklippen har utviklet seg – selv om starten på karrieren i Østfold-klubben ble kronglete.

– Det håndterer man veldig greit med medisinering. Det fikk vi ganske greit bukt med da vi fant ut hvorfor han var stiv i ryggen. Etter det har han bare skutt fart, sier Bakke.

– Han er Norges beste midtstopper



Han mener Rosted allerede burde vært et naturlig valg for et norsk landslag som i lang tid har slitt med å finne velfungerende midtstoppere på den internasjonale arenaen.

– Hvis Lagerbäck og de rundt ham hadde hatt litt bedre kjennskap til hvordan Sigurd har prestert i vinter, så hadde han vært med. For han er Norges beste midtstopper. Det er udiskutabelt ut fra mitt hode, sier Bakke.

Se Bernt Hulsker og resten av panelet diskutere Rosted i Runden:

Sigurd Rosted har et mål om å rykke opp fra U21- til A-landslaget i løpet av sesongen.

– Jeg kommer nok til å føle at jeg skal være med i troppen etter hvert, ja.

Onsdag venter Aalesund på bortebane for Sarpsborg 08. Med seier på Sunnmøre vil østfoldingene, av flere regnet som en medaljekandidat før sesongen, ha fått en meget god start på sesongen.

– Målet er en topp 5-plassering, sier Sigurd Rosted.

