BERGEN (VG) (Brann - Strømsgodset 3-0) Jakob Orlov (31) var både servitør og målscorer da Brann ga Lars Arne Nilsen (53) en perfekt bursdagsgave mot Strømsgodset.

– Vi er godt strukturerte defensivt. Vi står i mot alt virker det som. Ett poeng borte og tre hjemme. Fortsetter vi i den stimen kommer vi langt med det.

Det sa Kristoffer Barmen til Eurosport etter at seieren mot Strømsgodset var et faktum.

Og i dag var Brann bunnsolide defensivt - og gode offensivt.

Perfekt bursdagsgave



Brann-treneren Lars Arne Nilsen fylte 53 år torsdag, og kunne nok ikke ha ønsket seg en bedre bursdag. Etter uavgjort i serieåpningen mot Tromsø, tok hjemmelaget kommandoen fra start på Brann Stadion, og fikk tidlig utteling for sin dominans.

Gilli Rólantsson testet Radoslaw Janukiewicz allerede etter fem minutter, men da fikk Strømsgodset-keeperen slått ballen til corner. Før ti minutter var spilt måtte derimot keeperen som fikk sjansen fra start etter at Sousha Makani hadde brutt interne klubbregler, kapitulere.



Fredrik Haugen løftet et frispark fra venstre inn foran mål, hvor Sivert Heltne Nilsen headet videre til Torgeir Børven. Skuddet fra Brann-spissen var i ferd med å trille over linjen, men for å være helt sikker på at rødtrøyene tok ledelsen satte Kristoffer Barmen tåspissen til og pirket ballen i nettmaskene.



Strømsgodet så alt annet enn komfortable ut i 4-4-2-formasjonen Tor Ole Skullerud har jobbet med å implementere i vinter, og var på etterskudd i alle spillets faser i den første omgangen på Brann Stadion, uten at hjemmelaget fikk større uttelling for sitt spillemessige overtak enn at det stod 1-0 til pause.

Kampbildet endret seg ikke etter hvilen, men da fikk Brann bedre uttelling, med innbytter Jakob Orlov i en sentral rolle. Først slo svensken ballen hardt inn foran mål fra venstre. Der fikk Gilli Rólantsson akkurat ikke satt foten på ballen, men det knallharde innlegget gikk via låret til Lars-Christopher Vilsvik og i mål.

Derfra og ut var det ingen tvil om at det var Brann som kom til å stikke av med de tre poengene. Fem minutter etter at han hadde vært servitør, dukket Orlov opp da Haugen la inn fra venstre etter en mislykket corner. 31-åringen knuste alle da han steg til værs og stanget inn Branns tredje og siste for kvelden.

Tafatt Strømsgodset



Etter seieren tok Branns supportere og spillere tak, og sang bursdagssang til ære for Brann-treneren. Det falt i smak.

– Det var veldig kjekt, og det er gøy at de synger. Men det er mer moro med tre poeng, sier han.

Bursdagspresangen på tre poeng falt også i smak.

– Jeg kunne ikke fått en bedre presang enn det gutta gir i dag, sa en fornøyd Nilsen etter kampen, og oppsummerte videre:

– En solid kamp av oss i dag. Vi hadde åtte-ti sjanser og scoret tre mål, mens Strømsgodset vel ikke skapte noen sjanser på oss. Jeg er godt fornøyd, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen.

Strømsgodset-sjefen Tor Ole Skullerud var ikke overraskende misfornøyd etter tapet.

– Vi mangler tellende sjanser. Det er vi ikke fornøyd med, sa Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud til Eurosport i pausen.

Dermed klatret Brann opp på 4. plass, mens Strømsgodset ligger på 11. plass etter to serierunder. Håpefulle Strømsgodset-supportere fikk seg dermed en nedtur etter 3-1 seieren over Haugesund i første runde.