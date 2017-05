NIF ber NFF løse Edvartsen-konflikten

Idrettspresident Tom Tvedt ber Norges Fotballforbund løse den betente konflikten mellom Svein-Erik Edvartsen (37) og dommersjef Terje Hauge.

Det skjer etter at Tvedt i helgen ble kontaktet av Edvartsens egen klubb, Hamar IL Fotball.

Den profilerte fotballdommeren har fortsatt ikke dømt en eneste kamp i årets tippeligasesong, som følge av striden med Hauge.

– Vi kontaktet NIF og ba dem om å engasjere seg siden konflikten virker veldig fastlåst. Tanken er at en nøytral tredjepart kan være med på å løse opp i de steile frontene, sier klubbleder Rune Stenberg.

– Gått for langt

Han pratet med både Tvedt og styremedlem i NIF, Sigbjørn Johnsen, på telefon søndag.

– Denne saken har gått for langt, mener Stenberg.

Tom Tvedt kontaktet fotballpresident Terje Svendsen søndag formiddag.

IDRETTSPRESIDENT: Tom Tvedt forventer løsning av konflikten. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Idrettspresidenten har for øyeblikket ingen planer om å involvere seg personlig i den betente striden. Men han har en klar forventning om at det kommer en løsning i nær fremtid:

– Jeg forventer at fotballen ordner opp i egne rekker. Jeg kjenner ikke til de interne prosessene i fotballen utover det som gjengis i media, men registrerer at det skal være samtaler i morgen (tirsdag), sier Tvedt til VG.

– Er det aktuelt for NIF å involvere seg i saken på et senere tidspunkt?

– Det er ikke et tema per i dag. Jeg fortalte fotballpresidenten at NFF må finne en løsning. Dette må bare fotballen ordne opp i. Punktum, sier NIF-toppen bestemt.

Ikke involvert

VG var også i kontakt med fotballpresident Terje Svendsen søndag. Hverken han eller andre i NFF-styret er involvert i Edvartsen-saken, forteller han.

Svendsen henviser til generalsekretær Pål Bjerketvedt og konkurransedirektør Nils Fisketjønn. Det er de som holder i Edvartsen-saken for fotballforbundet.

Konflikten mellom Hauge og Edvartsen har pågått i lang tid: Den startet med at dommer Svein Oddvar Moen hentet en av Edvartsens assistentdommere før sesongen. Da forventet Edvartsen at han, som landets nest best rangerte dommer, kunne velge en ny assistent. I stedet opplevde han at andre fikk førsteretten til å velge assistenter.

Deretter ble Rune Pedersen fjernet som Edvartsens dommermentor etter 13 år. Inn kom i stedet nettopp Terje Hauge.

Mange trodde konflikten var løst da Edvartsen aksepterte en avtale med NFF for en drøy uke siden. Men på et oppvaskmøte på Gardermoen onsdag uttrykte flere dommere misnøye med kollegaen sin. De mener Edvartsen har opptrådt illojalt.

– Har beklaget

VG har snakket med to møtedeltagere som uavhengig av hverandre sier at Edvartsen beklaget på møtet. Flertallet av dommerforeningen har imidlertid kommet frem til at 37-åringen ikke bør gjeninnsettes som eliteseriedommer.

Terje Hauge har, ifølge NRK, truet med å forlate jobben som dommersjef dersom innspillet ikke følges av NFF.