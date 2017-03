Nicklas Bendtner: – Tror jeg blir en suksess her

OSLO/MARBELLA (VG) Nicklas Bendtner (29) ser fremover og ønsker ikke å tenke på sin så langt turbulente karriere.

– Hva som har skjedd tidligere ønsker jeg ikke å fokusere på nå. Nå er det viktig for meg å være et sted jeg kan føle meg tilpass og få suksess. Jeg ser ikke tilbake hvor jeg har vært, for det får jeg ikke gjort noe med nå, sier Bendtner foran et norsk-dansk pressekorps i Marbella.

Den danske spissen får for første gang overrekket sin nye Rosenborg-drakt med nummer ni på ryggen. Han forteller at han har planer om å bruke RBK til å returnere på det danske landslaget.

– Jeg har klare ambisjoner om å komme tilbake på landslaget så fort som mulig. Jeg tror jeg blir en suksess her, sier Bendtner, som mener dette klubbvalget var spesielt viktig for ham:

– Vi har hatt mange samtaler og jeg var på et sted i karrieren hvor jeg måtte ta en god beslutning. Jeg følte at dette var et bra valg for meg. Jeg så for meg at jeg kunne være en del av prosjektet.

Bendtner får journalistene til å le når han får spørsmål om hvorfor han kommer til norsk fotball, som «blir sett litt ned på i Danmark».

– I Danmark ser de ned på mange ting, skal jeg fortelle deg, sier den danske spissen, som har positive forventninger til å bo i Trondheim:

– Jeg tror ikke det blir noe problem. Jeg tror jeg kommer til å trives i byen, og er sikker på at Mike (Jensen) kan vise meg rundt og fortelle om ting. Mitt førsteinntrykk ut fra det jeg har blitt fortalt, var svært positivt. Det er selvfølgelig ikke London eller andre byer, men jeg har fått et enormt godt inntrykk av hvordan Trondheim er og hvordan ting fungerer.

Han forteller at han har vært i kontakt med den danske landslagssjefen Åge Hareide, men er kryptisk når det kommer til hva samtalene handlet om.

– Blomster og bier, sier Bendtner med glimt i øyet.

