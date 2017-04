DRAMMEN (VG) Med en nydelig scoring etter 65 minutter avgjorde Tokmac Nguen (23) et sjansefattig oppgjør mot Sandefjord.

En drøy time var passert på det svarte og gule, digitale uret i Drammen da byens egen Tokmac Nguen skrudde inn 1–0 til hjemmelaget etter en nydelig hælflikk av Bassel Jradi.

– Et smykke av en scoring, kommenterte Kenneth Fredheim for Eurosport.

Sandefjord-keeper Ingvar Jónsson kastet seg forgjeves, og Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud kunne juble for lagets første seier siden serieåpningen mot Haugesund.

– Vi trengte dette nå. Jeg syns også at vi fortjener seieren. Tre poeng er alltid viktig, men vi stresser ikke. Vi må bare være tålmodige. Vi slapper av. Vi «chiller'n», sier Nguen til Eurosport.



Sandefjord snytt for straffe

Men etter det bitre tapet har Sandefjord trolig grunn til å føle seg snytt. For i første omgang ble Markus Naglestad tilsynelatende dyttet i bakken av Strømsgodset-back Jonathan Parr innenfor 16-meteren, uten at dommer Tore Hansen blåste straffespark.

– Jeg blir felt. Uten tvil. Når han ser den på reprisen i kveld, kommer han til å være enig med meg, sier Naglestad til Eurosport om kampleder Hansen.

På overtid kunne imidlertid brennhete Flamur Kastrati berget ett poeng, men spissen, som har scoret fire mål så langt denne sesongen, klarte ikke å omsette en stor sjanse til nettkjenning fra kloss hold.

– Jeg har ikke noe forklaring på hvorfor det skjer. Vi slipper de i hvert fall for mye inn i kampen, men vi har sjanser på slutten av kampen, oppsummerte Lars Bohinen overfor Eurosport, før han la til:

– Vi «misset» en gang. Da smalt det.

Bohinens endringer

Sandefjord-treneren ble kritisert for å predikere en for romantisk spillestil under nedrykkssesongen i 2015. I etterkant har vestfoldingenes sjef også erkjent at laget måtte fremstå annerledes i årets gjensyn med Norges øverste nivå.

Omstendelig angrepsspill, farlige balltap på egen banehalvdel og sene baklengsmål måtte bort, noe de har lykkes bra med så langt denne sesongen. I løpet av de første fem seriekampene er det i stedet hurtige overganger, innlegg fra kant og taktisk klokskap som er blitt kjennemerket.

Før kveldens kamp på Marienlyst hadde det resultert i to seirer og to tap. I alt seks poeng. Mot Strømsgodset var imidlertid Bohinen tvunget til å gjøre endringer sentralt på midtbanen. Nederlandske Enric Vallès Prat og unggutten William Kurtovic var ute med henholdsvis skade og kurante. Det medførte kaptein Håvard Storbæk i en uvant ankerrolle, som han til gjengjeld løste på en god måte.

Ustabilt Godset

For Strømsgodset del var fasiten bare én seier, to uavgjorte kamper og ett tap før lørdagens femte serierunde.

Fem poeng og 10. plass på tabellen var kommet som en konsekvens av et til tider rufsete forsvarsspill og svake offensive relasjoner mellom lagets angrepsvåpen.

Det var heller ikke mye som fungerte for Strømsgodset i førsteomgangen mot Sandefjord, men etter pause fremsto blåtrøyene med langt mer energi og kvalitet.