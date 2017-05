NFF-sjefen: – Noen uttrykker seg kritisk til løsningen

Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), innrømmer at det har kommet reaksjoner internt på hvordan dommerkonflikten ble løst. Men han nekter for at det er opprørstilstander.

– Vi opplever både anerkjennelse over at vi velger å være åpne og inkluderende, vi opplever at det er sterke synspunkter på løsningen, og vi opplever at det er mange som har forståelse for hvor vi har landet, sier Bjerketvedt til VG.

– Er det ansatte som er misfornøyd med løsningen?

– Det er også noen som uttrykker seg kritisk om løsningen, ja.

– Hva går kritikken på?

– Det er vanskelig for meg å kommentere, sier fotballforbundets generalsekretær.

NRK: Opprørstilstander

Ifølge NRK er «flere ansatte i Norges Fotballforbund i harnisk» over måten administrasjonen har håndert dommerkonflikten på. Det skal være «opprørstilstander», hevder kanalen. NRK hevder at ansatte i NFF er blitt hasteinnkalt til et møte på Ullevaal Stadion onsdag.

Dette stemmer ikke helt, ifølge Bjerketvedt.

– Dette bildet har jeg behov for å korrigere. Det er ikke opprørstilstander i NFF. Det er ingen som har innkalt meg til møte. Det har ikke vært krisemøter. Det er en konfliktorientering jeg ikke kjenner meg igjen i, sier generalsekretæren.

Tirsdag signerte NFF og Svein-Erik Edvartsen en avtale som gjør at toppdommeren ikke får dømme Eliteserie-fotball i 2017. Edvartsen, som får fortsette i jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF, har fått toppdommerkontrakten terminert. Men han får økonomisk kompensasjon for hele sesongen, og har muligheten til å komme tilbake på banen i 2018-sesongen – dersom «tilliten blir gjenopprettet».

Mens NRK hevder at de ansatte i NFF ble hasteinnkalt til et møte etter at flere hadde uttrykt sin misnøye med løsningen, hevder Bjerketvedt at han selv tok initiativ til møtet onsdag morgen.

– Jeg har tatt initiativ til å orientere om status i denne saken, drøfte løsninger og motta synspunkter. Jeg kalte inn til møte med ansattutvalget, og i stedet for et tungt allmøte, har vi hatt arbeidsmøter med de ulike seksjonene. Det er naturlig å gi informasjon til så kontroversielle saker som får så mye medieomtale, sier han.

– Det er vanskelige ting

– Er dette en krevende situasjon for deg?

– Det er klart det er krevende. Det er ekstra krevende når vinklingene blir som jeg opplever akkurat nå i mediene, hvor det vinkles på krisemøter og hasteinnkallinger. Det er ikke den situasjonen som har vært i dag, sier Bjerketvedt.



Han innrømmer at det har blitt diskutert «vanskelige ting» i møtene.

– Det er vanskelige ting fordi det dreier seg om ansatte involvert. Det å orientere om saker der ansatte er involvert i konflikt, er krevende.

Styreleder i dommerforeningen, Ola Hobber Nilsen, har fortalt til VG at han ikke forstår hvordan NFF mener tilliten til Edvartsen skal gjenopprettes dersom man «legger lokk på det som har ført til tillitsbruddet».

– Det er vanskelig for styret i NFDF å forstå hva NFF mener med at de ikke vil undersøke mobbing og trakassering, og samtidig arbeide for å gjenopprette tillit, sa Nilsen til VG tirsdag.